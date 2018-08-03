Терористи обстріляли українські позиції із заборонених мінометів



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Операція Об'єднаних сил на Донбасі

Втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає

Із 7-ї до 18-ї години 3 серпня 2018 року російські окупаційні війська 6 разів порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє прес-центр штабу Об'єднаних сил.

«Упродовж поточної доби, від 7-ї до 18-ї години російські окупаційні війська 6 разів порушили режим припинення вогню, у тому числі один раз - із застосуванням важкого озброєння», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що окупанти відкривали прицільний вогонь з гранатометів та стрілецької зброї по позиціях Об’єднаних сил у районах населених пунктів Мар’їнка, Водяне, Лебединське та Павлопіль. Водночас бойовики обстріляли позиції біля Талаківки із забороненого Мінськими домовленостями міномета калібром 82 мм.

Втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає.

Ситуація в районі проведення операції залишається контрольованою, запевняють у штабі ООС.