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    Терористи обстріляли українські позиції із заборонених мінометів

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    Операція Об'єднаних сил на Донбасі - Терористи обстріляли українські позиції із заборонених мінометів
    Операція Об'єднаних сил на Донбасі

    Втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає

    Із 7-ї до 18-ї години 3 серпня 2018 року російські окупаційні війська 6 разів порушили режим припинення вогню.

    Про це повідомляє прес-центр штабу Об'єднаних сил.

    «Упродовж поточної доби, від 7-ї до 18-ї години російські окупаційні війська 6 разів порушили режим припинення вогню, у тому числі один раз - із застосуванням важкого озброєння», - йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що окупанти відкривали прицільний вогонь з гранатометів та стрілецької зброї по позиціях Об’єднаних сил у районах населених пунктів Мар’їнка, Водяне, Лебединське та Павлопіль. Водночас бойовики обстріляли позиції біля Талаківки із забороненого Мінськими домовленостями міномета калібром 82 мм.

    Втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає.

    Ситуація в районі проведення операції залишається контрольованою, запевняють у штабі ООС.

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