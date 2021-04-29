Терористи планували отруїти українських військових

Члени угруповання виконували завдання, яке підлягає контролю російськими спецслужбами так званого МДБ ЛНР у районі проведення Операції об'єднаних сил

СБУ викрила діяльність агентурної мережі так званої спецслужби ЛНР

Контррозвідники Служби безпеки України припинили діяльність агентурної мережі т.зв. спецслужби ЛНР, до угруповання якої входили громадяни України. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

«Встановлено, що ворожі агенти за грошову винагороду, збирали і передавали своїм кураторам розвідувальну інформацію про розташування, передислокацію, кількість особового складу, озброєння і військової техніки підрозділів Збройних сил України», – йдеться в повідомленні.

Під час досудового розслідування встановлено, що члени мережі також готували терористичний акт у місці дислокації одного з підрозділів Збройних сил України на території Луганської області шляхом отруєння військовослужбовців хімічною речовиною.

Члени угруповання виконували завдання, яке підлягає контролю російськими спецслужбами так званого МДБ ЛНР у районі проведення Операції об'єднаних сил.

За результатами проведення обшуків за місцем проживання членів агентурної мережі було виявлено і вилучено речові докази злочинної діяльності – засоби конспіративного зв'язку, топографічні карти і схеми місцевості з позначеними об'єктами розвідувальних спрямувань, матеріали листування між членами мережі й співробітником так званого МДБ ЛНР тощо.

Членів агентурної мережі затримали згідно зі ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Їм повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України. Вирішують питання про обрання запобіжного заходу.

Тим часом, кіберфахівці Служби безпеки України не дали спецслужбам Росії здійснити потужну вірусну атаку на держоргани України.