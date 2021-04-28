Скандал навколо викрадення Чауса – цілком на совісті Зеленського, – нардеп

Офіс Венедіктової «відфутболив» депутатське звернення у Держбюро розслідувань

За Конституцією України, президент здійснює керівництво зовнішньополітичною діяльністю держави. Тому скандал, який виник у відносинах з дружньою Молдовою, коли правоохоронні органи цієї країни розшукують громадян України, підозрюючи їх у викраденні судді Миколи Чауса – цілком на совісті Володимира Зеленського. Про це заявив народний депутат від «Європейської солідарності» Ростислав Павленко.

Він нагадав, що президентка Молдови Майя Санду, як передають ЗМІ, вже двічі намагалася зв’язатися з цього приводу з Зеленським, але безуспішно. Тим більше, якщо підозрювані – представники українських спецслужб. Бо спецслужби «самі собою» не діють – вони виконують накази. І якщо такий наказ був, він міг надійти лише від верховного головнокомандувача.

«Якщо, звісно, хтось не узурпував його повноваження – але тоді це ще цікавіша ситуація», – додав нардеп.

«Це – «підстава» України, «підстава» її спецслужб, які користуються заслуженим авторитетом після блискучих операцій 2014-2019 років. І це не просто «підстава». Згадані повідомлення і позиція молдовської сторони складають картину злочину, який має бути розслідуваний. Бо якщо в офісі Зеленського хотіли переключити увагу від провалу операції з доставкою в Україну російських воєнних злочинців (так званих «вагнерівців»), або отримати якісь матеріали, які дозволили б кинути тінь на викривачів винуватців у зриві тієї операції – за це має настати відповідальність», – вважає Павленко.

Депутат розповів, що він разом з колегами звернулись до Генерального прокурора, щоб роз’яснити ситуацію щодо викрадення судді Чауса. Та отримали відповідь про скерування матеріалів до Державного бюро розслідувань.

«Такий «футбол» найчастіше свідчить про те, що влада блокує розслідування правоохоронними органами цієї справи. Для порівняння, дурню про «плівки Байдена» порушили за кілька годин. Але «зависнути» цьому питанню не дамо. За все треба буде відповідати: і за зрив операції із доставки російських злочинців, і за спроби прикрити цей зрив іншими злочинами», – наголосив Павленко.

Нагадаємо, колишній перший заступник голови Служби безпеки України Дмитро Нескоромний повідомив, що викраденого в Молдові колишнього суддю Миколу Чауса зі зламаною щелепою утримують на території Головного управління розвідки.

Зазначимо, за версією молдовських правоохоронців, екссуддю Чауса вивезли в Україну. Натомість генеральний прокурор України Ірина Венедіктова не знає, де зараз перебуває Чаус.

Нагадаємо, 3 квітня стало відомо про викрадення судді Миколи Чауса в Кишиневі групою невідомих озброєних чоловіків. Згодом ЗМІ Молдови заявили, що Чауса вивезли до України на авто Toyota RAV 4, яке, як заявлено, належить посольству України.

Розслідувачі RISE Moldova та «Слідство.Інфо» повідомили, що, за їхніми даними, група українців, яких молдовські правоохоронці перевіряють на причетність до викрадення судді Миколи Чауса, пов’язані з українськими спецслужбами та силовиками.

За даними журналіста Юрія Бутусова, викраденням Чауса займалися працівники ГУР Міноборони України. Бутусов повідомив, що 9 квітня посол України в Молдові був запрошений в МЗС Молдови, де державний секретар Думітру Соколан передав офіційну ноту. Молдова попросила зняти дипломатичний імунітет з військового аташе при посольстві України пана Сметанюка з метою його кримінального переслідування та притягнення до відповідальності. Молдовська поліція вважає на підставі доказів, що вивезення Чауса здійснювалося на машині військового аташе України в Молдові.

Зазначимо, що наразі українські правоохоронці не розслідують викрадення екссудді Чауса.

