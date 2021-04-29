Вбивство Шеремета: Рада Європи закликала Україну перевірити причетність КДБ Білорусі

Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху автомобіля

Колишній співробітник білоруського спецназу опублікував та передав Нацполіції аудіозаписи про можливу причетність Білорусі до вбивства Шеремета

У Раді Європи закликали українську владу врахувати свідчення щодо можливої причетності КДБ Білорусі при розслідуванні убивства журналіста Павла Шеремета.

Про це йдеться в щорічній доповіді платформи Ради Європи захисту журналістики та безпеки журналістів.

«Партнерські організації вітають той факт, що офіс Генерального прокурора України проводить повторне розслідування справи Георгія Гонгадзе. Ми закликаємо владу забезпечити, щоб розслідування було ретельним і незалежним», – йдеться у доповіді.

Доповідь також закликає провести вичерпне розслідування вбивства журналіста Вадима Комарова.

«Нарешті, в світлі нових доказів можливої причетності білоруського КДБ до вбивства Павла Шеремета, ми закликаємо українську владу провести нове розслідування обставин його вбивства», – йдеться у документі.

19 січня стало відомо, що колишній співробітник білоруського спецназу Ігор Макар приїжджав до Києва, щоб свідчити у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета. Перед цим він опублікував та передав Нацполіції аудіозаписи про можливу причетність білоруської влади до вбивства.

Макар розповів, що про підготовку вбивства Шеремета Україну попереджали ще у 2012 році.

Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху автомобіля.

12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр фігурантам справи. Слідство підозрює лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, медсестру парашутно-десантного батальйону Яну Дугарь та ветерана АТО Андрія Антоненка.

Джерело: Європейська правда