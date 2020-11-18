The Economist назвав найдорожчі міста світу

На початку року Київ був на 86-му місці

Київ набрав 53 бали (чим вищий бал, тим краще) і опинився на 101 позиції

Цюрих, Париж і Гонконг розділили перше місце серед міст, в яких найдорожче жити. Про це йдеться у звіті видання The Economist «Worldwide Cost of Living 2020».

Також до п'ятірки найдорожчих міст потрапили Сінгапур, Тель-Авів та Осака (разом з ізраїльським містом на 5-ій позиції). Найдешевшими містами стали Дамаск, Ташкент, Лусака, Каракас і Алмати.

Українська столиця потрапила до десятки міст, проживання в яких подешевшало за останні 12 місяців. Так, Київ набрав 53 бали (чим вищий бал, тим краще) і опинився на 101 позиції, хоча ще на початку року був на 86-му місці.

Ціни у всіх містах у рейтингу порівнюють з Нью-Йорком. Індекс цін в американському місті встановлюють на рівні 100 пунктів. Укладачі рейтингу враховували вартість 138 товарів і послуг у 133 містах, зокрема вартість їжі, напоїв, засобів особистої гігієни, вартість проїзду в транспорті, комунальні платежі, витрати на відпочинок тощо.

Загалом пандемія коронавірусу змінила вартість життя у 133 містах світу. Найбільше ціни зросли на тютюн та на дозвілля (включає витрати на побутову техніку). Натомість найбільше впали ціни на одяг.

Укладачі рейтингу вказують, що пандемія вплинула на стиль життя людей, тепер вони змінили погляди на те, що є життєво необхідним товаром.

Нагадаємо, Україна піднялася у світовому рейтингу процвітання.