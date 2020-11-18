Майже 178 мільйонів українські політики витратили на рекламу у Facebook цього року

Політична реклама у Facebook збільшувалася від початку року, а у жовтні, порівняно з вереснем, зросла утричі

Під час місцевих виборів 2020 року кандидати витратили рекордні суми на просування у соцмережах. Про це повідомляє рух «Чесно».

Як зазначається, політична реклама у Facebook збільшувалася від початку року, а в жовтні, у порівнянні з вереснем, зросла утричі.

«Окрім дописів із власних сторінок, політики вдавалися до «чорної» реклами проти конкурентів та розміщення власної реклами на сторінках із нейтральними назвами, що, ймовірно, не внесуть до офіційних витрат. Дані включають витрати до 25 жовтня 2020 року. Загальна сума витрат зростатиме у зв'язку з другим туром виборів міських голів», - йдеться у повідомленні.

У русі «Чесно» заявили, що від початку року і до дня виборів загальна сума витрат усіх сторінок, які Facebook позначає як суспільно-політичні, становить понад 6,6 млн дол. (майже 178 млн грн). Соціально-політичну рекламу за цей період поширювали зі 4,5 тис. сторінок у Facebook та Інстаграмі.

Сторінки, які платили за суто політичну рекламу за та проти партій/кандидатів, вклали у поширення дописів щонайменше 5,7 млн дол. (близько 154 млн грн). Фактичні ж витрати на політичну рекламу дещо вищі, адже «Чесно» класифікував близько 2 тис. сторінок, які витратили на рекламу найбільше.

Решта витрат припадають на сторінки, які витратили на поширення дописів менше 500 доларів, а також на сторінки держструктур, громадських організацій, медіа, які не виявляли своїх симпатій, комерційні сторінки тощо.

Левова частка витрат, 5 млн дол., припадає на два місяці кампанії — вересень та жовтень. Для порівняння, у червні-липні 2019 року під час парламентських виборів на політичну та соціальну рекламу витратили близько 2,5 млн дол., тож витрати на соцмережі на місцевих виборах удвічі перевищили витрати на парламентську кампанію.

Найстрімкіше росли витрати зі сторінок, які рекламували партії. Якщо за перші 6 місяців витрати на поширення реклами з партійних сторінок становили менш як 90 тис. дол., то у жовтні вони перевищили 1,4 млн дол. Ближче до виборів у мережі з’явилося чимало сторінок, які складно назвати партійними чи сторінками політиків, але вони вели кампанії за і проти на сотні тисяч доларів.

Згідно з даними руху «Чесно», очолює топ за витратами сторінка «Політична партія «За майбутнє». Її створили у травні 2020 року, від серпня до жовтня вона витратила майже 170 тис. дол. «Загалом у топ-20 сторінок потрапило одразу 4 сторінки партії «За майбутнє» та її представників. Ці сторінки займають перше, третє, п’яте та тринадцяте місця. Сукупно вони витратили майже 400 тис. дол., що становить майже третину від загальної суми витрат всіх 20 сторінок у рейтингу», - йдеться у повідомленні.

Другу позицію рейтингу займає сторінка партії «Наш край», яка у 2020 році витратила 166 тис. дол. на рекламні дописи. Значний «ривок» відбувся у вересні — майже 80 тис. дол. за місяць, а от від січня до серпня було всього 13,5 тис. дол.

Одразу три сторінки «Слуги народу» та її кандидатів потрапили до списку сторінок, які витрачали найбільше на рекламу в соцмережах. Кандидатка на пост мера Києва Ірина Верещук — майже 69 тис. дол. Основна партійна сторінка «Слуги народу» і київська сторінка партії витратили 52 тис. та 36 тис. дол. відповідно.

Більшість сторінок, які потрапили до рейтингу, — партійні або сторінки політиків. Винятком є лише сторінка програми Савіка Шустера на телеканалі «Україна 24». У 2020 році вона витратила на поширення рекламних дописів майже 47 тис. дол. Поширювалися дописи із уривками програми за участю різних політиків.

Рейтинг замикає партія «Довіра» зі своєю полтавською сторінкою, яка витратила на поширення дописів 31 тис. дол. «Довіра» висунула своїх кандидатів лише у Полтавській та Тернопільській областях і є єдиною «регіональною» партією, чия сторінка в соцмережах потрапила до топ-20 за витратами.

Варто зазначити, що наразі неможливо з’ясувати, чи задекларували політики витрати на соцмережі у своїх виборчих звітах. Вони мали були подані ще позаминулого тижня, а ТВК мали оприлюднити їх ще 3 листопада. Однак станом на сьогодні, більшість звітів досі не оприлюднені.