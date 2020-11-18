  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Рейтинг мільярдерів: Маск обійшов Цукерберга та посів третє місце

    • Розсилка
    <p>Маск обійшов у списку засновника Facebook Марка Цукерберга</p> - Рейтинг мільярдерів: Маск обійшов Цукерберга та посів третє місце

    Маск обійшов у списку засновника Facebook Марка Цукерберга

    Фото: Ілон Маск (spacex.com)

    Статки Маска перевищили 100 млрд доларів

    Голова компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск посів третє місце в рейтингу найбагатших людей світу за версією Bloomberg. Про це свідчать дані індексу мільярдерів Bloomberg.

    Акції Tesla виросли у вівторок, 17 листопада, на 8,2%, в результаті чого статки Маска збільшилися на 7,6 млрд доларів до 109,7 млрд доларів. Його статки з початку 2020 року вросли на 82,2 млрд доларів, що є найбільшим приростом у рейтингу 500 найбагатших людей світу.

    Tesla увійде в індекс S&P 500 21 грудня після кількох місяців зростання і одного тимчасового спаду на початку вересня. Tesla стане найбільшим новачком в історії індексу.

    Рейтинг Bloomberg очолюють засновник компанії Amazon Джефф Безос (185 млрд доларів) і співзасновник Microsoft Білл Гейтс (129 млрд доларів).

    Нагадаємо, що Ілон Маск 1 вересня увійшов до трійки найбагатших людей світу.

    Однак, вже 9 вересня, Маск за день втратив $16,5 млрд і вилетів з п'ятірки найбагатших людей світу.

    В ніч на 16 листопада (за Києвом) компанія SpaceX та космічне агентство NASA здійснили запуск ракети Falcon 9 з першою оперативною місією екіпажу Dragon (Crew-1) на МКС.

    Crew-1 - перший із трьох запланованих рейсів Dragon протягом 2020-го та 2021 року.

    8 листопада члени екіпажу першого регулярного польоту новітнього американського космічного корабля Crew Dragon-1 компанії SpaceX прибули на космодром на мисі Канаверал у Флориді напередодні старту до Міжнародної космічної станції.

    Місія астронавтів NASA і JAXA на МКС триватиме шість місяців і закінчиться навесні 2021 року. Вони займатимуться науковими дослідженнями, що включають дослідження рослин, поведінки генів, впливу космічних умов на організм людини тощо.

    Теги: рейтинг NASA Tesla Ілон Маск SpaceX Білл Гейтс Amazon Microsoft
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies