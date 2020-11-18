Рейтинг мільярдерів: Маск обійшов Цукерберга та посів третє місце

Статки Маска перевищили 100 млрд доларів

Голова компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск посів третє місце в рейтингу найбагатших людей світу за версією Bloomberg. Про це свідчать дані індексу мільярдерів Bloomberg.

Акції Tesla виросли у вівторок, 17 листопада, на 8,2%, в результаті чого статки Маска збільшилися на 7,6 млрд доларів до 109,7 млрд доларів. Його статки з початку 2020 року вросли на 82,2 млрд доларів, що є найбільшим приростом у рейтингу 500 найбагатших людей світу.

Tesla увійде в індекс S&P 500 21 грудня після кількох місяців зростання і одного тимчасового спаду на початку вересня. Tesla стане найбільшим новачком в історії індексу.

Рейтинг Bloomberg очолюють засновник компанії Amazon Джефф Безос (185 млрд доларів) і співзасновник Microsoft Білл Гейтс (129 млрд доларів).

Нагадаємо, що Ілон Маск 1 вересня увійшов до трійки найбагатших людей світу.

Однак, вже 9 вересня, Маск за день втратив $16,5 млрд і вилетів з п'ятірки найбагатших людей світу.

В ніч на 16 листопада (за Києвом) компанія SpaceX та космічне агентство NASA здійснили запуск ракети Falcon 9 з першою оперативною місією екіпажу Dragon (Crew-1) на МКС.

Crew-1 - перший із трьох запланованих рейсів Dragon протягом 2020-го та 2021 року.

8 листопада члени екіпажу першого регулярного польоту новітнього американського космічного корабля Crew Dragon-1 компанії SpaceX прибули на космодром на мисі Канаверал у Флориді напередодні старту до Міжнародної космічної станції.

Місія астронавтів NASA і JAXA на МКС триватиме шість місяців і закінчиться навесні 2021 року. Вони займатимуться науковими дослідженнями, що включають дослідження рослин, поведінки генів, впливу космічних умов на організм людини тощо.