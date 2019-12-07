The Times: Путін обдумує нове захоплення влади, на цей раз ціль - у Білорусі



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Путін з Лукашенком поговорять про зближення Фото /AFP/GETTY

Глава РФ вигадав новий спосіб залишитися при владі?

Росія і Білорусь знаходяться на межі підписання угоди про економічну інтеграцію, яка могла б стати першим кроком для збереження влади президентом РФ Володимиром Путіним після закінчення терміну його повноважень в 2024 році, пише The Times.

У статті йдеться, що прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв заявив в телевізійному інтерв'ю, що 7 грудня Путін і президент Білорусі Олександр Лукашенко поговорять про інтеграцію, яка включатиме формування до 2022 року російсько-білоруської економічної конфедерації з єдиним податковим та цивільним кодексами, а також з єдиним ринком нафти, газу і електроенергії.

«Аналітики вказують, що це може стати передвісником ще більшої політичної інтеграції, завдяки якій 67-річний Путін зможе отримати нову посаду: глави єдиної держави. Це дозволить йому обійти конституційну заборону балотуватися на посаду президента Росії втретє поспіль», - зауважує видання.

The Times зазначає, що Медведєв намагається заспокоїти побоювання Мінська про те, що угода може закінчитися поглинанням Росією свого колишнього радянського сусіда. Глава російського уряду заявив, що будь-який подібний проект вимагає часткового зменшення суверенітету, але додав: «Не треба боятися цього, тут потрібно просто ухвалити мужні рішення, які дозволять закласти міцний фундамент під економічний та соціальний розвиток наших країн».

Видання наголошує, що 65-річний Лукашенко, колишній директор колгоспу, який очолює Білорусь з 1994 року, дав зрозуміти, що з осторогою ставиться до поглиблення інтеграції, якої прагне Москва. Минулого тижня посол Білорусі в Москві Володимир Семашко підняв тривогу в Мінську, коли заявив в інтерв'ю, що лідери двох країн ухвалили «грандіозні» плани щодо «створення єдиного парламенту і уряду».

«Росія підтримувала білоруську економіку радянського зразка, яка тріщала по швах, за рахунок мільярдів доларів у вигляді позик і дешевого газу протягом багатьох років, і Путін очікує лояльності від Лукашенка щодо проекту інтеграції. У Білорусі розміщені російський радар раннього виявлення та військово-морський комунікаційний центр. Трубопроводи, якими російська нафта і газ надходять до Європи, також проходять через Білорусь», - йдеться в статті.

У статті йдеться, що у розпорядженні Мінська мало інших важелів для отримання поступок від Москви. Натомість Лукашенко часто натякав на перспективу виходу з російської сфери впливу і налагодження міцних зв'язків з ЄС. Не зважаючи на те, що Лукашенко часто називають «останнім диктатором Європи», який безжально пригнічує інакомислення, його режим не піддавався санкціям ЄС з 2016 року. Минулого місяця він відвідав Австрію для переговорів щодо поліпшення торгівлі – ця країна є другим за величиною іноземним інвестором в Білорусі після Росії. В березні він звинуватив Кремль у «істериці» через його зближення з Заходом.

Не виключено, зазначає The Times, що Путін збирається зовсім піти зі сцени. Він виявляв ознаки втоми і якось поскаржився, що на посаді глави держави працює «як раб на галерах». «Надійним наступником, можливо, міг би стати хтось з числа його колишніх охоронців, які пішли в політику», - пише видання.

«Не менш ймовірно і те, що Путін вважає єдиним способом забезпечити своє майбутнє та уникнути переслідувань - це знайти нове місце на вершині піраміди влади», - наголошується в публікації.