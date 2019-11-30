Аншлюс Білорусі. Лукашенко та Путін домовилися про єдиний парламент і уряд



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Президенти домовилися, що цілі заявлено грандіозні і вони не повинні змінюватися - посол Білорусі в Росії

Про це у п’ятницю, 29 листопада 2019 року, розповів посол Білорусі в Росії Володимир Семашко на полях ХIV міжнародної конференції «Євразійська економічна інтеграція», що відбувалася у Москві

Про це повідомляє мінський ресурс TUT.by.

«Президенти домовилися, що цілі заявлено грандіозні і вони не повинні змінюватися. Це перехід на уніфіковане податкове законодавство, створення єдиних ринків нафти, газу і електроенергії, створити єдиний парламент і уряд з певними повноваженнями, коли незалежні Росія і Білорусь віддають нагору певні управлінські функції з обов’язковим виконанням. Таке завдання зараз вирішується», – пояснив він.

Семашко розповів, що з 31 підготовленої дорожньої карти поглибленої інтеграції 20 карт «абсолютно узгоджено» за підсумками недавньої зустрічі прем’єр-міністрів обох країн.

Також він нагадав, що остаточна «інтеграція» Республіки Білорусь з Російською Федерацією, як і планувалося раніше, має відбутися 2021 року.