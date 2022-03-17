Тихановська закликала ООН визнати Білорусь країною під окупацією

Лідерка білоруської опозиції просить світ звернути увагу на те, що Білорусь не є незалежною

Лідерка білоруської опозиції просить світ звернути увагу на те, що Білорусь не є незалежною

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська просить ООН визнати її країну такою, яка перебуває під окупацією Росії. Про це ідеться в повідомленні, розміщеному на сторінці Тихановської у Facebook.

Повідомляється, що Тихановська уже зустрілася з 27 послами країнами ЄС у Женеві. Також вона зустрілася з представниками Ради з прав людини ООН: США, Великобританія, Гамбія, Коста-Ріка, Мексика та інші країни.

У Раді з прав людини ООН буде представлений звіт щодо ситуації в Білорусі, яка містить докази злочинів режиму проти людства. «Це найбільш конкретна і сильна доповідь серед усіх, які були раніше представлені в ООН про ситуацію в Білорусі. Він може призвести до порушення нових справ у загальній юрисдикції та міжнародних розслідувань по всій Європі», ідеться в повідомленні.

Як повідомлялося раніше, самопроголошений президент Лукашенко заявив, що у разі, якщо Зеленський не підпише договір з Путіним, Україна капітулює.