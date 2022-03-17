  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Тихановська закликала ООН визнати Білорусь країною під окупацією

    Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська зустрілася у Женеві з представниками 27 країн ЄС. Вона закликає ООН визнати Білорусь окупованою країною - Тихановська закликала ООН визнати Білорусь країною під окупацією
    Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська зустрілася у Женеві з представниками 27 країн ЄС. Вона закликає ООН визнати Білорусь окупованою країною
    Фото: Facebook Світлани Тихановської

    Лідерка білоруської опозиції просить світ звернути увагу на те, що Білорусь не є незалежною

    Лідерка білоруської опозиції просить світ звернути увагу на те, що Білорусь не є незалежною

    Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська просить ООН визнати її країну такою, яка перебуває під окупацією Росії. Про це ідеться в повідомленні, розміщеному на сторінці Тихановської у Facebook.

    Повідомляється, що Тихановська уже зустрілася з 27 послами країнами ЄС у Женеві. Також вона зустрілася з представниками Ради з прав людини ООН: США, Великобританія, Гамбія, Коста-Ріка, Мексика та інші країни.

    У Раді з прав людини ООН буде представлений звіт щодо ситуації в Білорусі, яка містить докази злочинів режиму проти людства. «Це найбільш конкретна і сильна доповідь серед усіх, які були раніше представлені в ООН про ситуацію в Білорусі. Він може призвести до порушення нових справ у загальній юрисдикції та міжнародних розслідувань по всій Європі», ідеться в повідомленні.

    Як повідомлялося раніше, самопроголошений президент Лукашенко заявив, що у разі, якщо Зеленський не підпише договір з Путіним, Україна капітулює.

    Теги: Білорусь Олександр Лукашенко Світлана Тихановська
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Тихановська закликала ООН визнати Білорусь країною під окупацією