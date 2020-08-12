Лукашенко юридично вже не є президентом Білорусі

Демократичні країни світу мають допомогти народу Білорусі у захисті його вибору і свободи

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Реальная статистика «выборов» в Беларуси к 11 августа уже была хорошо изучена электоральными специалистами в разных странах.

Александр Лукашенко проиграл выборы президента в первом туре и сейчас является преступным узурпатором власти во главе силовой фашистской хунты. Он юридически не является президентом Беларуси. Он осуществляет незаконный силовой захват и незаконное силовое удержание власти.

Светлана Тихановская выиграла выборы президента в первом туре с разгромным счётом, и она, и только она, является законно избранным президентом Беларуси.

Государственный преступник и главарь фашистской хунты Александр Лукашенко выдворил Светлану Тихановскую, законно избранного президента Беларуси, из страны. Народ Беларуси может и должен защитить свой выбор, прогнать Лукашенко и его хунту, привлечь их к ответственности, и вернуть законно избранного президента в Беларусь, в офис президента. Демократические страны мира должны помочь народу Беларуси в защите его выбора и свободы. Александр Лукашенко больше не является субъектом. Он должен являться объектом отстранения от незаконно удерживаемой власти и предания его суду.

Джерело: блог Слави Рабіновича

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