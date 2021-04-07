Тільки 6% законопроєктів, поданих депутатами, стають законами

«Коли сирий законопроєкт потрапляє до парламенту, на виході можна отримати казна-що», – Стефанчук

У Верховній Раді можна зареєструвати будь-яку маячню, лише 6% із проєктів, поданих депутатами, стають законами. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Стефанчук переконаний, що всі законопроєкти, які заходять до зали Верховної Ради, повинні перед цим пройти серйозне «горнило»: «Бо в нас зараз можна зареєструвати будь-яку маячню і всі управління починають над нею працювати. У результаті вони пишуть: це – маячня, і вона не ставиться в порядок денний».

«У світі головним розробником законопроєктів є уряд. У нас – чомусь народні депутати. Але коли ми вираховуємо коефіцієнт корисної дії, то орієнтовно 6% із проєктів, поданих депутатами, стають законами, а 90 %+ – процес заради процесу», – розповів Стефанчук.

Він вважає, що цю піраміду треба перевернути: підготовку законопроєкту необхідно починати з напрацювання концепції: професійні драфтери мають прописати текст, потім його виносять на громадське обговорення, отримують підтримку, і тільки після цього вносять до Верховної Ради. І тоді документ швидко проходить, бо всі дискусії вже відбулися.

«Коли ж сирий законопроєкт потрапляє до парламенту, на виході можна отримати казна-що з купою лобістських правок. Це неправильно. Але його виправлення потребує серйозної реформи парламенту», – пояснив Стефанчук.

Також перший віце-спікер розповів, що пропускна здатність парламенту за рік становить від 250 до 350 законодавчих актів.

Нагадаємо, із 2 березня народні депутати України голосують за допомогою сенсорної кнопки. Голова Верховної Ради Дмитро Разумков зазначив, що запровадження такої системи знімає питання щодо прив’язки реєстраційної картки народного депутата, оскільки вона унеможливлює одночасне голосування більше ніж з одного робочого місця.