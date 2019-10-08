  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Тимошенко ніжно привітала свого найближчого соратника з Днем юриста (фото)

    • Розсилка
    Тимошенко ніжно привітала свого найближчого соратника з Днем юриста (фото)
    Фото: facebook.com/YuliaTymoshenko

    Добре, що не всі юристи однакові, - написала лідерка «Батьківщини»

    Лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко привітала свого найближчого соратника Сергія Власенка з Днем юриста.

    «Добре, що не всі юристи однакові. З Днем юриста всіх причетних!», - написала Тимошенко у Facebook і додала до допису дружнє фото.

    Багаторічного соратника лідерки «Батьківщини» Власенка називають правою рукою Тимошенко, він був її представником у ЦВК у першому турі президентських перегонів.

    Нагадаємо, В Україні День юриста відзначають 8 жовтня. У 2019 свято випадає на вівторок. Офіційні заходи в цей день не проводяться але, незважаючи на це, в невеликих компаніях проходять святкування і корпоративи.

    Професійне свято юристів в Україні відзначається з 1997 року. Засновано свято було указом президента України Леоніда Кучми. День для свята був обраний не випадково — вважається, що саме 8 жовтня 1016 року Київський князь Ярослав Мудрий видав перший збір законів Руська правда.

     Читайте також: Сергій Власенко: До другого туру потрапили не ті люди



    Юлія Тимошенко Батьківщина Сергій Власенко свята партії
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ