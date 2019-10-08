Тимошенко ніжно привітала свого найближчого соратника з Днем юриста (фото)



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Фото: facebook.com/YuliaTymoshenko

Добре, що не всі юристи однакові, - написала лідерка «Батьківщини»

Лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко привітала свого найближчого соратника Сергія Власенка з Днем юриста.

«Добре, що не всі юристи однакові. З Днем юриста всіх причетних!», - написала Тимошенко у Facebook і додала до допису дружнє фото.

Багаторічного соратника лідерки «Батьківщини» Власенка називають правою рукою Тимошенко, він був її представником у ЦВК у першому турі президентських перегонів.

Нагадаємо, В Україні День юриста відзначають 8 жовтня. У 2019 свято випадає на вівторок. Офіційні заходи в цей день не проводяться але, незважаючи на це, в невеликих компаніях проходять святкування і корпоративи.

Професійне свято юристів в Україні відзначається з 1997 року. Засновано свято було указом президента України Леоніда Кучми. День для свята був обраний не випадково — вважається, що саме 8 жовтня 1016 року Київський князь Ярослав Мудрий видав перший збір законів Руська правда.







