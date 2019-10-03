На мітинг під Радою проти продажу землі іноземцям прийшла Тимошенко



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Акція аграріїв під Радою, 3 жовтня Фото: Facebook Всеукраїнська Аграрна Рада

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук заявив, що законопроєкт №2178 становить пряму загрозу національній безпеці

Під будівлею Верховної Ради 3 жовтня приходить акція протесту проти продажу землі іноземцям.

Організатором акції виступила громадська організація Всеукраїнська Аграрна Рада.

Лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко разом із соратниками прийшла на мітинг до аграріїв.

Протестувальники виступають проти ухвалення законопроєкту №2178 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення».

Учасники акції закликають парламентарів відкликати проєкт закону №2178 та відправити його на доопрацювання із залученням представників агросектору та громадськості.

«Ми закликаємо уряд розпочати діалог. Головні вимоги, які сьогодні будуть, - це відкликати цей законопроєкт, прибрати юридичних осіб, які можуть скуповувати сільськогосподарські землі, а також прийняти закон про референдум з народної ініціативи. Як розпоряджатись нею (землею - ред.), має вирішувати сам народ через всеукраїнський референдум», - заявив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук, якого цитує Укрінформ.

За словами Марчука, законопроєкт №2178 становить пряму загрозу національній безпеці. Зокрема, документ допускає купівлю землі сільськогосподарського призначення юридичними особами, засновниками яких є іноземні громадяни, що суперечить статті 13 Конституції, в якій ідеться про те, що земля є власністю українського народу.

Окрім того, допуск іноземців на ринок землі, за словами заступника голови Всеукраїнської аграрної ради, ставить у невигідне становище вітчизняний малий та середній аграрний бізнес, який не зможе конкурувати з іноземними капіталом.

Нагадаємо, Верховна Рада 2 жовтня ухвалила включила до порядку денного сесії 38 законопроєктів, серед яких і урядовий проєкт закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення» (№2178) та два альтернативні йому.

Як відомо, Кабінет міністрів затвердив законопроєкт про ринок землі і передав його на розгляд до Верховної Ради.

20 вересня з'явився текст законопроєкту про ринок землі.

Раніше президент Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів розробити законопроєкт про оборот земель сільськогосподарського призначення до 1 жовтня, а також Верховній Раді скасувати земельний мораторій до 1 грудня.

Також Зеленський заявив, що в цьогоріч в Україні буде проведено земельну реформу, а ринок землі запрацює у 2020 році.

Раніше повідомлялося, що банківська система України готова до роботи з ринком землі.

За оцінкою Світового банку, скасування мораторію приноситиме економіці України 0,7-1,5 млрд доларів щорічно.