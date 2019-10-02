Тимошенко нагадала, хто першим узаконив особливий статус окупованого Донбасу



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Лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко Фото: ba.org.ua

Не цей президент приймав закон про особливий статус Донецької і Луганської областей, - Юлія Тимошенко

Не цей президент приймав закон про особливий статус Донецької і Луганської областей. Про це заявила лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко на засіданні Верховної Ради.

Лідерка «Батьківщини» пригадала, з яким скандалом під тиском Петра Порошенка приймався закон у 2016 році.

Вона також зазначила, що автономія Донбасу фактично закладена в законі про особливий статус Луганської і Донецької областей.

«Нам всім треба чітко розуміти, що таке формула Штайнмаєра. Спочатку вибори на окупованих територіях, а потім - як життя покаже. А нам потрібна формула України: це спочатку повна демілітаризація, відновлення кордону, повернення закону, Конституції, контролю України над цією територією - а потім вибори», - зазначила Тимошенко.

Вона додала: «Ми як парламент, як команда повинні стати біля президента, а скоріше навіть фортецею перед ним. Нам з вами ухвалювати зміни до закону про особливий статус Донбасу - закону, за який наша команда принципово не голосувала в минулому скликанні, бо саме він закладав автономію і амністію. Нам треба тут, в парламенті, зробити українську формулу повернення територій і миру».

«Але майте на увазі: якщо пройде формула Штайнмаєра - це буде гірше, ніж Придністров’я. Ми будемо знову колонією Росії. Це неприпустимо», - резюмувала лідерка «Батьківщини».

Нагадаємо, 4 жовтня 2018 року Президент Петро Порошенко підписав закон про продовження дії особливого порядку місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей до 31 грудня 2019 року.

3 жовтня 2018 року президент Порошенко вніс до Верховної Ради законопроєкт про продовження дії закону про особливий порядок самоврядування окупованих територій Донецької і Луганської областей до 31 грудня 2019 року.

У жовтні 2017 року Порошенко підписав закон, що створює умови для мирного врегулювання ситуації на Донбасі.

Закон на один рік продовжує дії раніше прийнятого Закону та визначає, що «Україна у прагненні до відновлення територіальної цілісності залишається відданою мирному врегулюванню ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областей на основі принципів та норм міжнародного права і Статуту ООН».

Документ визначає, що особливий порядок місцевого самоврядування реалізується виключно органами місцевого самоврядування, які будуть обрані на позачергових виборах. У статті 10 закону про особливий порядок місцевого самоврядування прописані умови, без виконання яких вибори в на окупованих територіях неможливі. Серед зазначених умов – виведення незаконних збройних формувань їхньої військової техніки, а також бойовиків і найманців з території України, гарантії вільного волевиявлення, нагляду за виборами, зокрема представниками міжнародних організацій, недопущення незаконного втручання у виборчий процес, дотримання принципів політичного плюралізму і свободи агітації.

Верховна Рада ухвалила закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донбасу у вересні 2014 року, він набув чинності 18 жовтня 2014 року терміном на три роки.