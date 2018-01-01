Тимошенко нарешті з’явилася на публіці після загадкової відпустки

Депутатку не бачили у Верховній Раді з початку 2018 року

Юлія Тимошенко, лідер партії «Батьківщина», після своєї тривалої загадкової відпустки (деякі її опоненти навіть почали вже хвилюватися і надсилати запити про місцезнаходження депутатки), нарешті з’явилася на публіці. Вчора вона привіталаФіларета із Днем народження, а сьогодні — збирається давати прес-конференцію щодо



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Фото: прес-служба Юлії Тимошенко Юлія Тимошенко на зустрічі з Філаретом

Депутатку не бачили у Верховній Раді з початку 2018 року

Юлія Тимошенко, лідер партії «Батьківщина», після своєї тривалої загадкової відпустки (деякі її опоненти навіть почали вже хвилюватися і надсилати запити про місцезнаходження депутатки), нарешті з’явилася на публіці. Вчора вона привіталаФіларета із Днем народження, а сьогодні — збирається давати прес-конференцію щодо подання президентом України на призначення нових членів ЦВК.

Нагадаємо, Юлія Тимошенко не з’являлася на публіці з початку 2018 року. І хоча за даними електронної реєстрації депутатів, вона була «присутня» у Верховній Раді 17 січня, депутатка значиться як «відсутня» на кожному з голосувань.

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