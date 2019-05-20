Тимошенко заявила про готовність «Батьківщини» до виборів і до співпраці із Зеленським



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Лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко

Лідер «Батьківщини» зауважила, що Верховна Рада мусить ухвалити рішення, на які не спромоглася за час своєї роботи

Верховна Рада «напрацювала» на дострокові вибори, не приймаючи необхідні для країни закони. Саме тому «Батьківщина» готова до них і, без сумніву, візьме участь. Про це написала Юлія Тимошенко на своїй сторінці у Facebook, підтримавши рішення президента України розпустити парламент.

Водночас, зауважила лідер «Батьківщини», Верховна Рада мусить ухвалити рішення, на які не спромоглася за час своєї роботи.

«Перше – треба ухвалити невідкладно новий закон про вибори. Який буде без корупції, без підкупу, такий, на який чекають люди. Не можна йти на дострокові вибори за старою виборчою системою. Друге, що потрібно сьогодні країні – це поміняти всіх силовиків – Генерального прокурора, голову Служби безпеки України, міністра оборони. І це теж мусить зробити цей парламент. Бо два місяці чекати ще до зміни силовиків – це буде неправильно», – переконана політик.

Окрім того, зауважила Юлія Тимошенко, ця Верховна Рада мусить ухвалити закон, який повністю готовий до розгляду – про покарання за незаконне збагачення, а також вирішити питання про зниження тарифів – на все.

«І думаю, що парламент готовий до такої роботи», – сказала вона.

Голова партії також сподівається, що навіть ця Верховна Рада може піти красиво, а не корумпованою, лобістською, такою, що зрадила інтереси людей.

«Я вірю, що між демократичними, патріотичними силами і новим президентом може бути досягнуто взаєморозуміння, і ми повністю готові до співпраці», – підсумувала Юлія Тимошенко.

Як повідомлялось, новобраний президент заявив про розпуск Верховної Ради восьмого скликання.

Водночас Зеленський запросив глав парламентських фракцій на консультацію, яка відбудеться 21 травня 2019 року о 10 годині у приміщенні Адміністрації президента України.

Зазначимо, найімовірніше датою проведення дострокових виборів до Верховної Ради буде названо 14 липня 2019 року.

Нагадаємо, рішення про розпуск парламенту стане першим указом новообраного президента.

Раніше ЗМІ публікували нібито проекти указу про розпуск парламенту. У команді Зеленського цей документ назвали фейком, однак представник новообраного президента Дмитро Разумков говорив, що розпуск парламенту ініціюватиметься.