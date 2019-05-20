Зеленський запросив глав фракцій на консультацію
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Консультація відбудеться 21 травня 2019 року о 10 годині у приміщенні Адміністрації президента
Президент України Володимир Зеленський запросив глав парламентських фракцій на консультацію, повідомляє УНН.
Консультація відбудеться 21 травня 2019 року о 10 годині у приміщенні Адміністрації президента України.
Як повідомлялось, новобраний президент заявив про розпуск Верховної Ради восьмого скликання.
Зазначимо, найімовірніше датою проведення дострокових виборів до Верховної Ради буде названо 14 липня 2019 року.
Нагадаємо, рішення про розпуск парламенту стане першим указом новообраного президента.
Раніше ЗМІ публікували нібито проекти указу про розпуск парламенту. У команді Зеленського цей документ назвали фейком, однак представник новообраного президента Дмитро Разумков говорив, що розпуск парламенту ініціюватиметься.