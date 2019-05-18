У Зеленського назвали фейком указ про розпуск Верховної Ради



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Речниця Зеленського назвала опублікований у ЗМІ указ фейком

Указ про розпуск Верховної Ради, опублікований у ЗМІ, є фейком і не має відношення до реальності.

Про це заявила прес-секретар Володимира Зеленського Ірина Побєдоносцева.

Такий же документ місяцем раніше опублікував заступник голови Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрій Портнов, зазначивши, що указ про дострокове припинення повноважень Ради повинен виглядати «приблизно так».

Радниця Зеленського з правових питань Ірина Венедиктова заявляла про те, що Портнов не працює над судовою реформою в штабі новообраного президента.

Нагадаємо, ввечері 17 травня видання «Страна.ua» опублікувало ймовірний проект указу новообраного президента Володимира Зеленського про достроковий розпуск Верховної Ради і призначення позачергових виборів. Видання стверджує, що цей проект їм надали джерела в оточенні Зеленського, уточнивши, що це попередній варіант.

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Джерело: Громадське