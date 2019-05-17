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    ЗМІ опублікували проект указу Зеленського про достроковий розпуск Ради

    документ
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    ЗМІ опублікували проект указу Зеленського про достроковий розпуск Ради

    Видання стверджує, що цей проект їм надали в оточенні Зеленського

    З’явився ймовірний проект указу новообраного президента Володимира Зеленського про достроковий розпуск Верховної Ради і призначення позачергових виборів, який він планує підписати після інавгурації 20 травня. Про це повідомляє видання «Страна.ua».

    Видання стверджує, що цей проект їм надали джерела в оточенні Зеленського, уточнивши, що це попередній варіант. І остаточний текст не затверджений. Також, як і не затверджене остаточне рішення про розпуск Ради. «Ще йдуть дискусії, але проект вже є. Можливо, він ще буде доопрацьовуватися», - сказало джерело.

    У документі йдеться, що, починаючи з 19 лютого 2016 року, після виходу з коаліції «Батьківщини» і «Самопомочі», у двох, що залишилися фракціях (БПП і «Народний фронт») налічується менше 226 депутатів. Тобто менше половини конституційного складу парламенту.

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    ЗМІ опублікували проект указу Зеленського про достроковий розпуск Ради
    ЗМІ опублікували проект указу Зеленського про достроковий розпуск Ради

    На цій підставі у президента є право розпустити Раду.

    «Якщо протягом одного місяця у Верховній Раді України відсутня коаліція депутатських фракцій, яка б відповідала вимогам статті 83 Конституції України, то президент України має право достроково припинити повноваження Верховної Ради України», - йдеться в проекті указу.

    З огляду на викладене президент постановляє:

    • Припинити достроково повноваження Верховної Ради України восьмого скликання.
    • Призначити позачергові вибори до Верховної Ради України на 14 липня 2019 року.
    • Кабінету міністрів України забезпечити фінансування позачергових виборів до Верховної Ради України.
    • Центральній виборчій комісії забезпечити підготовку та проведення позачергових виборів до Верховної Ради України відповідно до Конституції України, Закону України «Про вибори народних депутатів України», інших законів України.
    • Цей указ набирає чинності з дня його опублікування.
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