ЗМІ опублікували проект указу Зеленського про достроковий розпуск Ради документ



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Видання стверджує, що цей проект їм надали в оточенні Зеленського

З’явився ймовірний проект указу новообраного президента Володимира Зеленського про достроковий розпуск Верховної Ради і призначення позачергових виборів, який він планує підписати після інавгурації 20 травня. Про це повідомляє видання «Страна.ua»

Видання стверджує, що цей проект їм надали джерела в оточенні Зеленського, уточнивши, що це попередній варіант. І остаточний текст не затверджений. Також, як і не затверджене остаточне рішення про розпуск Ради. «Ще йдуть дискусії, але проект вже є. Можливо, він ще буде доопрацьовуватися», - сказало джерело.

У документі йдеться, що, починаючи з 19 лютого 2016 року, після виходу з коаліції «Батьківщини» і «Самопомочі», у двох, що залишилися фракціях (БПП і «Народний фронт») налічується менше 226 депутатів. Тобто менше половини конституційного складу парламенту.

На цій підставі у президента є право розпустити Раду.

«Якщо протягом одного місяця у Верховній Раді України відсутня коаліція депутатських фракцій, яка б відповідала вимогам статті 83 Конституції України, то президент України має право достроково припинити повноваження Верховної Ради України», - йдеться в проекті указу.

З огляду на викладене президент постановляє:

Припинити достроково повноваження Верховної Ради України восьмого скликання.

Призначити позачергові вибори до Верховної Ради України на 14 липня 2019 року.

Кабінету міністрів України забезпечити фінансування позачергових виборів до Верховної Ради України.

Центральній виборчій комісії забезпечити підготовку та проведення позачергових виборів до Верховної Ради України відповідно до Конституції України, Закону України «Про вибори народних депутатів України», інших законів України.

Цей указ набирає чинності з дня його опублікування.

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