Зеленський розпустив парламент



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Новобраний президент Володимир Зеленський: Я розпускаю Раду Фото: Главком

Володимир Зеленський наприкінці інавгураційної промови заявив, що розпускає Верховну Раду воського скликання

Новообраний президент Володимир Зеленський наприкінці інавгураційної промови заявив, що розпускає Верховну Раду воського скликання.

Як повідомлялось, найімовірніше датою проведення дострокових виборів до Верховної Ради буде названо 14 липня 2019 року.

Призначення дострокових виборів стане наступним кроком за розпуском ВР, про який Зеленський оголосив одразу після інавгурації.

Нагадаємо, рішення про розпуск парламенту стане першим указом новообраного президента.

Раніше ЗМІ публікували нібито проекти указу про розпуск парламенту. У команді Зеленського цей документ назвали фейком, однак представник новообраного президента Дмитро Разумков говорив, що розпуск парламенту ініціюватиметься.

Крім того, сам Зеленський пообіцяв парламенту незручності, ймовірно, тим самим натякаючи на розпуск ВР.

Як повідомлялось, фракція партії «Народний фронт» проголосувала за вихід з коаліції. Рада фракції одноголосно підтримала це рішення вранці 17 травня.

Після цього голова Верховної Ради Андрій Парубій заявив про розпуск коаліції «Європейська Україна» та оголосив про відлік 30-денного терміну для формування нової коаліції.

Голова фракції «Народний фронт» Максим Бурбак наголосив, що завданнями нової коаліції будуть, зокрема, скорочення кількості депутатів у Раді, зняття недоторканності, ліквідація обладміністрацій, формування інституту імпічменту.

Читайте також: