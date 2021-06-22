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    Тіна Кароль хоче «розквітнути» й чекає нове кохання

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    Тіна Кароль - Тіна Кароль хоче «розквітнути» й чекає нове кохання
    Тіна Кароль
    karavan.ua

    Співачка готова до нового в особистому житті

    В житті співачки, акторки й телеведучої Тіни Кароль настав той етап, коли вона готова ризикнути і відкритися новому. Зокрема, відкритися новим почуттям, сказала вона в інтерв'ю казахстанському телевізійному каналу KTK під час гастролей у цій країні.

    В коханні для неї головне – в повній мірі відчути свою жіночу енергію.

    «Я хочу закохатися? Не знаю... Я хочу розквітнути, відчути повну силу себе як жінки. Я хочу любові? Я не знаю, можливо, я відкрита до неї. У мене так багато питань, які залишаються без відповіді... Можливо, я готова до ризику», – поділилася своїми думками виконавиця.

    Нагадаємо,чоловіка Тіни Кароль не стало після тяжкої боротьби з раком шлунка в 2013 році.

    15 червня вони б мали 13 років спільного подружнього життя.

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    Теги: Казахстан сім'я Казахстан новости співачка
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    Тіна Кароль хоче «розквітнути» й чекає нове кохання