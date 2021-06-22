Тіна Кароль хоче «розквітнути» й чекає нове кохання

Співачка готова до нового в особистому житті

В житті співачки, акторки й телеведучої Тіни Кароль настав той етап, коли вона готова ризикнути і відкритися новому. Зокрема, відкритися новим почуттям, сказала вона в інтерв'ю казахстанському телевізійному каналу KTK під час гастролей у цій країні.

В коханні для неї головне – в повній мірі відчути свою жіночу енергію.

«Я хочу закохатися? Не знаю... Я хочу розквітнути, відчути повну силу себе як жінки. Я хочу любові? Я не знаю, можливо, я відкрита до неї. У мене так багато питань, які залишаються без відповіді... Можливо, я готова до ризику», – поділилася своїми думками виконавиця.

Нагадаємо,чоловіка Тіни Кароль не стало після тяжкої боротьби з раком шлунка в 2013 році.

15 червня вони б мали 13 років спільного подружнього життя.

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