Тіну Кароль «упіймали» на базарі в Казахстані (фото)

Співачка відвідала головний ринок країни, де придбала місцеві делікатеси

Нещодавно співачка Тіна Кароль прилетіла в Казахстан, аби представити публіці свій новий альбом з танцювальною музикою «Красиво», який ось уже кілька тижнів займає лідерські позиції в чартах цієї країни.

Планується, що Кароль проведе в Казахстані тиждень, протягом якого візьме участь в телепрограмах, а так само дасть кілька інтерв'ю на радіо.

Артистка розповіла про перші враження від столиці Казахстану. А вчора, 15 червня, співачка відвідала головний ринок країни, де придбала кілька національних делікатесів. Відео та фото з ринку з'явилися на одному з фан-акаунтах зірки.

На знімку в Instagram Кароль постала в костюмі від одного з французьких брендів Louis Vuitton. Як повідомляють автори, на ринку співачка купила мед і фрукти.

«Тіна збирається відвідати культурні точки Алмати. Зокрема, співачка збирається покататися на канатній дорозі, і зустріти світанок в горах», – повідомили на фан-сторінці знаменитості.

Додамо, що президент США Джо Байден і його дружина Джілл Байден провели зустріч з королевою Великої Британії Єлизаветою II в Віндзорському замку.

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