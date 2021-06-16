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    Тіну Кароль «упіймали» на базарі в Казахстані (фото)

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    Тіна Кароль поїхала підкорювати серця фанів у Казахстані - Тіну Кароль «упіймали» на базарі в Казахстані (фото)
    Тіна Кароль поїхала підкорювати серця фанів у Казахстані
    Фото з відкритих джерел

    Співачка відвідала головний ринок країни, де придбала місцеві делікатеси

    Нещодавно співачка Тіна Кароль прилетіла в Казахстан, аби представити публіці свій новий альбом з танцювальною музикою «Красиво», який ось уже кілька тижнів займає лідерські позиції в чартах цієї країни.

    Планується, що Кароль проведе в Казахстані тиждень, протягом якого візьме участь в телепрограмах, а так само дасть кілька інтерв'ю на радіо.

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    Тіну Кароль «упіймали» на базарі в Казахстані (фото)
    Тіну Кароль «упіймали» на базарі в Казахстані (фото)

    Артистка розповіла про перші враження від столиці Казахстану. А вчора, 15 червня, співачка відвідала головний ринок країни, де придбала кілька національних делікатесів. Відео та фото з ринку з'явилися на одному з фан-акаунтах зірки.

    На знімку в Instagram Кароль постала в костюмі від одного з французьких брендів Louis Vuitton. Як повідомляють автори, на ринку співачка купила мед і фрукти.

    «Тіна збирається відвідати культурні точки Алмати. Зокрема, співачка збирається покататися на канатній дорозі, і зустріти світанок в горах», повідомили на фан-сторінці знаменитості.

    Додамо, що президент США Джо Байден і його дружина Джілл Байден провели зустріч з королевою Великої Британії Єлизаветою II в Віндзорському замку.

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    Теги: Казахстан артист співачка
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    Тіну Кароль «упіймали» на базарі в Казахстані (фото)