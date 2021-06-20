В умовах пандемії Україна зазнала падіння економіки

Уряд відзвітував перед Парламентом щодо виконання держбюджету за 2020 рі

Оцінюючи звіт уряду, слід враховувати ряд об’єктивних чинників, які вплинули на такі результати. В першу чергу, ми маємо розуміти, що минулий рік був непростим для нашої країни. В умовах пандемії економіка України зазнала негативних впливів і показала падіння на 4%.

Реагуючи на виклики, парламент 17 разів вносив зміни до держбюджету. В таких умовах очевидним є те, що виконання бюджету не могло пройти ідеально:

В частині доходів бюджет було перевиконано на понад 54 млрд грн (план – 1022,1 млрд грн, факт - 1076 млрд грн). Варто віддати належне Мінфіну та ДПС, адже в другій половині 2020р. помітно покращились показники зборів податків. Рік до року обсяг доходів зріс на 7,8%. Але, на жаль, перевиконання дохідної частини бюджету вдалося досягти саме через зниження індикативів для ДПС та ДМС України та перегляду бюджету в частині зменшення доходів на 73,48 млрд. грн.

Виконання по видатках було здійснено на 96,6% в силу несистемного планування і фінансування. Якщо у січні 2020р. всі касові витрати державного бюджету становили близько 50 млрд грн, то за останні 2,5 дні 2020 року (28-31 грудня 2020 року до 14.00) Держказначейство провело касових витрат на таку ж суму. У зв’язку із впливом пандемії, у минулому році Уряд прийняв 76 рішень про зміну видатків. Фактично, довелось спрямовувати кошти на ті цілі, які взагалі не планувались, адже в 2020р. було створено фонд боротьби з Covid-19, який поступово збільшився до 81 млрд. грн., однак, знову ж таки, через несистемне планування всі кошти не були використані.

Причинами незадовільного виконання бюджету по витратах є незбалансоване бюджетне планування і використання коштів з боку Мінфіну та бюджетних розпорядників, а також постійне порушення строків залучення запозичень, зокрема провали в залученні боргового фінансування, перш за все у другій половині року.

На обслуговування та погашення боргів було спрямовано 512 млрд грн (майже третину видатків). Таку ситуацію зумовило кредитне минуле нашої держави, яке внаслідок непродуманих дій попередніх влад сьогодні залишається однією з найбільших проблем. В свою чергу, однією з основних причин незадовільного виконання витрат держбюджету стали проблеми із залученням боргового фінансування.

Підсумовуючи, варто зазначити, що непростий для України 2020 р. в частині виконання держбюджету був пройдений достойно. Звісно, хотілося б побачити кращі результати, але в силу об’єктивних причин цього зробити не вдалося. Ми прийшли цю кризу набагато краще ніж всі попередні. Однак, найгірший етап уже позаду, економіка держави показує відновлення, за даними Мінекономіки Зведений індекс виробництва у січні-квітні цього року вперше з грудня 2019 року показав зростання на 0,7%, а спад ВВП України за 4 місяці уповільнився до 0,2%, також ми спостерігаємо щомісячно перевиконання плану надходжень до бюджету по податкових та митних платежах, сподіваємось, що цей рік вдасться пройти з кращими показниками та відновити докризовий етап економіки.

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