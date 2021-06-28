Борги за лікарняні. Міністерка соцполітики розповіла, коли люди отримають гроші

У Фонді соціального страхування не вистачає грошей на виплату усіх допомог

Міністерка соціальної політики Марина Лазебна розповіла про ситуацію з виплатами заборгованості за лікарняні: обіцяє до липня погасити її лише на чверть.

Зокрема, в інтерв’ю Радіо Свобода вона відповіла на скаргу читачки про те, що «третій місяць влада в умовах пандемії не виплачує громадянам лікарняні».

«Це теж одне з моїх найболючіших питань. Зараз, слава Богу, зменшилося інфікування, зменшилася кількість лікарняних заяв. І ми маємо змогу всі кошти, які находять від єдиного соціального внеску, спрямовувати на погашення заборгованості. За минулий тиждень ми погасили заборгованість на 300 мільйонів. Це 10% від тієї заборгованості, яка є. 60 тисяч осіб уже отримали лікарняні. Це ж, знов-таки, економіка», – сказала Лазебна.

На уточнювальне запитання, чи зараз дійсно заборгованість за три місяці», вона відповіла: «Ні, у нас заборгованість 26 днів від початку», – не уточнивши від якого саме початку.

А на нагадування, що термін становить не більше ніж два тижні, міністр сказала: «Але ще на цьому тижні ми перерахували з держбюджету 400 мільйонів. І, знову ж, таки погасимо заборгованість».

«Тобто я вважаю, що за цей період, коли немає такого масового захворювання, ми маємо максимально погасити заборгованість. Я так орієнтуюся, що на 25% ми її до липня погасимо», – заявила Марина Лазебна.

Як повідомляли раніше у Фонді соціального страхування України, останнім часом доходів фонду не вистачає на покриття усіх прийнятих на фінансування допомог і виплат.

За повідомленням фонду, станом на середину березня затримка складала 21 робочий день або 1,8 мільярда гривнень, а також були непрофінансовані заяви-розрахунки на суму 0,8 мільярда гривень, термін оплати яких складає 10 робочих днів. Така заборгованість, повідомили в фонді, була накопичена ще в грудні 2020 року через різке зростання видатків.

Також нагадаємо, що Україна переходить на е-лікарняні. За словами очільника МОЗ Віктора Ляшка, до 31 серпня буде працювати перехідна модель впровадження е-лікарняних. Це означає, що з червня по серпень медичні установи будуть формувати як паперові медичні висновки про тимчасову непрацездатність, так і електронні лікарняні. Але рішення про те, який вид документа видати, прийматиме лікар відповідно до вимог МОЗ, пояснив міністр.

Раніше повідомлялося, що українцям вирішили урізати лікарняні: виплати скоротять, а лікарям загрожують штрафи.