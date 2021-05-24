  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Трагедія з повітряною кулею на Хмельниччині: медики розповіли про стан вцілілих пасажирів

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    У наслідок падіння&nbsp;повітряної&nbsp;кулі&nbsp;з людьми в Кам'янці-Подільському одна людина загинула, а п'ятеро осіб опинилися у лікарні - Трагедія з повітряною кулею на Хмельниччині: медики розповіли про стан вцілілих пасажирів
    У наслідок падіння повітряної кулі з людьми в Кам'янці-Подільському одна людина загинула, а п'ятеро осіб опинилися у лікарні
    Фото Нацполіція

    Зараз у лікарні залишається четверо пацієнтів

    У наслідок падіння повітряної кулі з людьми в Кам'янці-Подільському одна людина загинула, а п'ятеро осіб опинилися у лікарні з різними травмами.

    Лікарі розповідають, що за останню ніч минула стан потерпілих не погіршився. Про це йдеться у сюжеті ТСН.

    Зараз у лікарні залишається четверо пацієнтів. Чоловіка, про якого медики кажуть, мовляв «народився у сорочці» зазнав тільки переломів пальців, вже виписали додому.

    Натомість в інших – травми різного ступеню важкості. Так, 38-річний хмельничанин досі в реанімації. У нього численні переломи стегна і ребер. Чоловіка прооперували. Медики стабілізували його стан. Троє пацієнтів перебувають в травматології. Серед них, 28-річний пілот та дружина загиблого пасажира. У них рвані рани. Їхньому життю нічого не загрожує. Ще одного пацієнта з травмою хребта прооперували вчора надвечір.

    Нагадаємо, нещасний випадок стався ввечері 22 травня. Біля села Кульчіївці Кам’янець-Подільського району впала на землю повітряна куля, на борту якої був пілот та п’ятеро пасажирів. Місцеві слідчі розпочали досудове розслідування за ч.3 статті 281 Кримінального кодексу України (порушення правил повітряних польотів).

    Читайте також: Аварія на канатній дорозі в Італії: число жертв зросло до 14
    Теги: трагедія Хмельниччина аварія розслідування
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Трагедія з повітряною кулею на Хмельниччині: медики розповіли про стан вцілілих пасажирів