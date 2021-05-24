Трагедія з повітряною кулею на Хмельниччині: медики розповіли про стан вцілілих пасажирів

У наслідок падіння повітряної кулі з людьми в Кам'янці-Подільському одна людина загинула, а п'ятеро осіб опинилися у лікарні

Зараз у лікарні залишається четверо пацієнтів

У наслідок падіння повітряної кулі з людьми в Кам'янці-Подільському одна людина загинула, а п'ятеро осіб опинилися у лікарні з різними травмами.

Лікарі розповідають, що за останню ніч минула стан потерпілих не погіршився. Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Зараз у лікарні залишається четверо пацієнтів. Чоловіка, про якого медики кажуть, мовляв «народився у сорочці» зазнав тільки переломів пальців, вже виписали додому.

Натомість в інших – травми різного ступеню важкості. Так, 38-річний хмельничанин досі в реанімації. У нього численні переломи стегна і ребер. Чоловіка прооперували. Медики стабілізували його стан. Троє пацієнтів перебувають в травматології. Серед них, 28-річний пілот та дружина загиблого пасажира. У них рвані рани. Їхньому життю нічого не загрожує. Ще одного пацієнта з травмою хребта прооперували вчора надвечір.

Нагадаємо, нещасний випадок стався ввечері 22 травня. Біля села Кульчіївці Кам’янець-Подільського району впала на землю повітряна куля, на борту якої був пілот та п’ятеро пасажирів. Місцеві слідчі розпочали досудове розслідування за ч.3 статті 281 Кримінального кодексу України (порушення правил повітряних польотів).