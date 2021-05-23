Люди вилітали на цвинтар, на город, на дорогу – подробиці трагедії із повітряною кулею на Хмельниччині

Куля просто склалася в яйце, і її несло в різні боки потім

Очевидці розповіли про подробиці трагедії, яка трапилася поблизу Кам’янця-Подільського. Там упала повітряна куля з людьми на борту: один пасажир загинув, ще п’ятеро отримали травми.

Місцеві мешканці розповіли виданню «Вечірній Кам’янець», що аеростат несло в різні боки. Спочатку випав перший чоловік, який зміг сам вийти на дорогу. Люди вилітали з корзини хто куди: на цвинтар, на город, на шлях. Далі очевидці падіння шукали людей.

«Куля просто склалася в яйце, і її несло в різні боки потім, на цвинтарі випав перший чоловік, він сам вийшов на дорогу його підібрали і відправили в лікарню. Потім випав інший, вдарившись головою об пам'ятник і помер на місці, інших двох трохи далі викинуло в нас на вулиці, один на дорозі впав, а інший в мого сусіда на городі. Потім кулю понесло далі полем через ліс, кошиком повиривали сосни з коріннням і впали в яр, де був в нас колись ставок. Там куля волочилася по землі і потім, вдарившись об горб, кошик впав боком на землю, а шар завис на старій вербі. В кошику була жінка з відкритим переломом ноги в двох місцях, це була жінка загиблого, і ще один хлопчина, теж травмований. Ось так все і було», – розповіла в соцмережі Tanua Shelvarchuk Paladijchyk.

Як ідеться у повідомленні пресслужби поліції Хмельницької області, розпочато досудове розслідування за ч.3 статті 281 Кримінального кодексу України (порушення правил повітряних польотів) за фактом падіння повітряної кулі з людьми на борту.

Трагедія сталася 22 травня, близько 20.45 години, поблизу села Кульчіївці Кам’янець- Подільського району. На борту повітряної кулі перебував пілот та п’ятеро пасажирів – двоє чоловіків з Хмельницького, подружжя з Прилук та мешканець Кам’янець-Подільського району.

У результаті падіння кулі загинув 53-річний житель Прилук. Його дружина, інші пасажири, а також 28-річний пілот, який є мешканцем Києва, отримали травми різного ступеня важкості та госпіталізовані до медичних закладів.

Розслідування триває.