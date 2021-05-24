Смертельна ДТП із пожежею. Поліція відкрила провадження

Внаслідок зіткнення вантажівки та легковика відбулося загоряння автомобілів

Столичні поліцейські встановлюють обставини дорожньо-транспортної пригоди, в якій загинуло троє осіб. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Вночі до поліції Києва надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду з потерпілими на Житомирській трасі у Святошинському районі столиці. На місце події прибули екіпажі патрульних поліцейських, слідчо-оперативна група главку з розслідування ДТП, карета швидкої медичної допомоги та рятувальники.

За попередньою інформацією водій вантажівки DAF не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з автомобілем Volkswagen Passat. Внаслідок зіткнення відбулося загоряння транспортних засобів. Водій та пасажир легковика загинули на місці, а водія великогабаритного авто медики госпіталізували до лікарні з травмами різного ступеня тяжкості, в тому числі і з численними опіками.

Крім цього, на проїжджій частині правоохоронці виявили тіло чоловіка без ознак життя, який ймовірно перетинав дорогу у невстановленому місці. Поліцейські встановлюють особу загиблого.

Слідчим управлінням поліції Києва розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

Раніше повідомлялося, що на виїзді з Києва водій вантажівки зніс металевий відбійник та вилетів на зустрічну смугу, де лоб у лоб зіштовхнувся з легковиком. Від зіткнення легковий автомобіль опинився під тягачем. Після чого пролунав вибух та спалахнула вантажівка.

Рятувальники повідомили, що внаслідок зіткнення вантажівки DAF та легкового автомобіля Volkswagen Passat загорілися обидва автомобілі, а також вантаж, що перевозила фура.