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    Смертельна ДТП із пожежею. Поліція відкрила провадження

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    ДТП сталася на виїзді з Києва - Смертельна ДТП із пожежею. Поліція відкрила провадження
    ДТП сталася на виїзді з Києва
    Фото: Нацполіція

    Внаслідок зіткнення вантажівки та легковика відбулося загоряння автомобілів

    Столичні поліцейські встановлюють обставини дорожньо-транспортної пригоди, в якій загинуло троє осіб. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    Вночі до поліції Києва надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду з потерпілими на Житомирській трасі у Святошинському районі столиці. На місце події прибули екіпажі патрульних поліцейських, слідчо-оперативна група главку з розслідування ДТП, карета швидкої медичної допомоги та рятувальники.

    За попередньою інформацією водій вантажівки DAF не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з автомобілем Volkswagen Passat. Внаслідок зіткнення відбулося загоряння транспортних засобів. Водій та пасажир легковика загинули на місці, а водія великогабаритного авто медики госпіталізували до лікарні з травмами різного ступеня тяжкості, в тому числі і з численними опіками.

    Крім цього, на проїжджій частині правоохоронці виявили тіло чоловіка без ознак життя, який ймовірно перетинав дорогу у невстановленому місці. Поліцейські встановлюють особу загиблого.

    Слідчим управлінням поліції Києва розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

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    Смертельна ДТП із пожежею. Поліція відкрила провадження
    Смертельна ДТП із пожежею. Поліція відкрила провадження

    Раніше повідомлялося, що на виїзді з Києва водій вантажівки зніс металевий відбійник та вилетів на зустрічну смугу, де лоб у лоб зіштовхнувся з легковиком. Від зіткнення легковий автомобіль опинився під тягачем. Після чого пролунав вибух та спалахнула вантажівка.

    Рятувальники повідомили, що внаслідок зіткнення вантажівки DAF та легкового автомобіля Volkswagen Passat загорілися обидва автомобілі, а також вантаж, що перевозила фура.

    Теги: Національна поліція України ДТП Київ кримінал вантажівки водій автомобіль рятувальники розслідування
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    Смертельна ДТП із пожежею. Поліція відкрила провадження