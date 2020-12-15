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    Трагічна смерть українського актора. Стали відомі деталі

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    Акторові Андрію Панасу було 38 років&nbsp; - Трагічна смерть українського актора. Стали відомі деталі
    Акторові Андрію Панасу було 38 років 

    Український актор після смерті врятував чотирьох людей, серед яких – дитина

    Український актор Андрій Панас загинув після нещасного випадку: артист отримав набряк мозку після падіння, що призвело до смерті. Органи Андрія трансплантували чотирьом людям - операція врятувала їм життя. Про це повідомила в своєму Фейсбуці засновниця «Дикого театру» Ярослава Кравченко.

    За її словами, в студентські роки вони з Андрієм жили в гуртожитку по сусідству, ділили конфорки на кухні, дискутували про революцію 2004 року, багато говорили про мистецтво.

    «Смерть абсолютно безглузда: впав, вдарився, набряк мозку, смерть. Але в цей момент він врятував життя чотирьом людям, яким трансплантували його органи. Тому, продовжує жити не тільки в наших серцях... 2020 загартував нас до смерті, війна загартувала нас, але все одно це завжди несподівано», - написала Ярослава.

    Андрія Панаса поховали у Києві 13 грудня, у день святого Андрія. Йому було 38 років. 

    Артист встиг знятися у 16 кінопроєктах, із яких найвідоміші глядачеві - це різні сезони серіалу «Повернення Мухтара», «СБУ. Спецоперація», «Агент», «Жіночий лікар-3», «Я все тобі доведу», «Мій милий знайда» тощо. 

    Раніше Главком писав, що в Україні вперше пересадили нирку дитиніДонором нирки став 38-річний чоловік, якому після важкої черепно-мозкової травми діагностували смерть мозку.

    Теги: кіно медицина смерть мистецтво артист актор
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