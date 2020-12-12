Помер композитор і співак Олександр Жилінський

Він запам’ятався українцям співробітництвом з Юрієм Рибчинським та фестивалем «Веселад»

Помер радянський і український композитор, актор, співак Олександр Жилінський. Про це повідомляє народний артист України, засновник конкурсу естрадної пісні StarTime Юрій Квеленков.

Олександр Жилінський народився у 1955 році в місті Бердянську Запорозької області, у 1977 закінчив Київський Державний інститут театрального мистецтва ім. І.Карпенка-Карого, а у 1987 – Київську Державну консерваторію ім.П.І.Чайковського.

Творча діяльність Жилінського, як композитора, розпочалася з 1972 року, про що свідчать преса, радіо і телепередачі за його участю з тих часів. У творчому доробку Олександра Жилінського: симфонічна і камерна музика, ораторії, мюзікли, музика до театральних вистав, телевізійних постановок, кінофільмів; понад 200 пісень на вірші відомих поетів, серед них такі як: «Стара кав’ярня» та «Париж» на вірші Юрія Рибчинського, «Мамина казка», «Доня», «Екіпаж», «Веселкова», «Пісня джури» на вірші Олексія Кононенка, «Мій Київ», «Андріївський узвіз» на вірші Юрія Мельничука та багато інших.

Пісні Жилінського можна почути у виконанні Василя Білоножка, Таїсії Повалій, Павла Зіброва, Лідії Михайленко, гуртів «Мальви», «Краяни», Man Sound та багатьох інших.

Олександр Жилінський – засновник та організатор Всеукраїнського фестивалю дітей-інвалідів «Повір у себе» (м. Одеса, 1992–96), голова журі Всеукраїнських телевізійних конкурсів «Фант-лото надія» та «Зірки, на сцену!» (1992-2006), організатор та учасник культурно-мистецьких програм у Чорнобильській зоні (з червня 1986 по січень 1988 роки), у Вірменії (1987), у Білорусії (окремих позицій "Слов'янського Базару-97") тощо. Також Жилінський був засновником та президентом Міжнародного фестивалю української дитячої естрадної пісні «Веселад» (1993-97), на якому майже вперше з’явились на естраді Ані Лорак, Катя Чілі, Катя Бужинська, Ельзара Баталова і Юлія Попова.

Указом Президента України 29 червня 1995 року Олександру Жилінському «За особистий внесок у збагачення національної мистецької спадщини, високий професіоналізм» присвоєно почесне звання – заслужений діяч мистецтв України.