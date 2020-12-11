В Україні вперше пересадили нирку дитині

Донором нирки став 38-річний чоловік, якому після важкої черепно-мозкової травми діагностували смерть мозку

В Україні вперше провели трансплантацію нирки трирічній дитині. Операцію провели пацієнтці Національного Інституту хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова. Про це розповіла засновниця ГО «Всеукраїнська платформа донорства «iDonor» Ірина Заславець на своїй сторінці в Facebook.

Донором нирки став 38-річний чоловік, якому після важкої черепно-мозкової травми діагностували смерть мозку.

Зазначається, що влітку в дівчинки раптово розвинулася гостра ниркова недостатність. «Перитонеальний діаліз був неефективним, показники були завищені в кілька разів. Час від часу маля змушені були підключати до гемодіалізу, але в такому віці це дуже й дуже погано… Фантастичний Владислав Закордонець із командою видалили вражені інфекцією нирочки, катетер і встановили дівчинці донорську нирку. Вона працює», – написала Заславець.

За її словами, рідні чоловіка, який отримав травму несумісну з життям, погодилися, щоби він став донором для чотирьох людей.

«3-річна дівчинка і 50-річний житель Київської області отримали по нирочці, печінку пересадили 59-річному чоловікові. Що ж до серця – тут теж несподіванка. Від опівночі воно б’ється в грудях 34-річного чоловіка», – зазначила Заславець.

Нагадаємо, у міській клінічній лікарні швидкої медичної допомоги Львова вперше провели трансплантацію серця. Це була перша така операція у Львові і третя в Україні за останні 15 років.

Нове серце отримав 57-річний житель Коростеня, якого п’ять років тому вразив інфаркт. Його серце втратило пружність і вже не могло качати кров. Іншого виходу, окрім пересадження, чоловік не мав. Донором, у якого забрали серце, став 58-річний львів’янин, який отримав несумісні з життям травми після падіння з висоти.