Помер знаменитий французький тренер Жерар Ульє

Фахівцеві було 73 роки

Вчора пізно ввечері, 13 грудня, не стало 73-річного французького футбольного тренера Жерара Ульє. Причин смерті першоджерело, RMC Sport, не повідомляє.

Жерар Ульє народився 3 вересня 1947 року в муніципалітеті Теруанн.

Він був головним тренером клубів французького чемпіонату «Ланс» (1982-1985) і «Парі Сен-Жермен» (1985-1988), який здобував під його керівництвом у 1986 році золоті медалі, а також клубу англійської Прем'єр-Ліги «Ліверпуль» (1998-2004), з яким у сезоні-2000/2001 виграв Кубок УЄФА. Потім з 2005 по 2007 рік Ульє працював з ліонським «Олімпіком», який при ньому обидва сезону тріумфально завершував чемпіонат на першому місці.

Після своєї відставки заявив про те, що «хоче взяти паузу, підвести деякі підсумки і подумати про подальше життя». З тих пір ходило багато чуток про його можливе нове місці роботи. До нього виявляли інтерес такі клуби, як київське «Динамо», «Манчестер Сіті», «Ньюкасл Юнайтед», а також ряд інших клубів і футбольних федерацій. Але жодна з пропозицій Жераром Ульє не була прийнята.

Крім тренерської роботи в клубах Жерар Ульє займав різні посади в Футбольної федерації Франції. У період з 1988 по 1998 рік Ульє був технічним директором збірної Франції. Паралельно з цією посадою він спочатку був призначений помічником тодішнього головного тренера національної команди Мішеля Платіні (1988-1992), а після його відставки сам став біля керма збірної. Але через те, що Франція не змогла пробитися на чемпіонат світу 1994 року, був змушений покинути посаду в кінці 1993 року. Пізніше, з 1994 по 1996 рік Ульє працював з юнацькою командою Франції віком до 18 років, а потім був головним тренером збірної Франції віком до 20 років. З вересня 2007 року Жерара Ульє знову призначили технічним директором французької збірної.

За внесок у розвиток французького футболу в 2002 році нагороджений Орденом Почесного легіону, а за заслуги перед британським футболом Ульє поряд зі своїм колегою-співвітчизником і другом Арсеном Венґером був удостоєний Ордена Британської імперії (2003).

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