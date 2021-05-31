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    На Одещині загинув військовий

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    У військовій частині проводиться службова перевірка - На Одещині загинув військовий
    У військовій частині проводиться службова перевірка
    Фото з відкритих джерел

    Трагедія сталась на території військової частини в селі Радісне Одеської області

    В одній з військових частин ВМС Збройних сил України загинув військовослужбовець. Трагедія сталася в неділю, 30 травня. Проводиться службова перевірка, повідомляє командування ВМС ЗСУ у Facebook.

    «Зараз за фактом загибелі правоохоронними органами проводяться слідчі дії з метою надання правової кваліфікації та встановлення обставин події», – йдеться в повідомленні.

    Також наголошується, що за вказівкою командувача ВМС ЗСУ у військовій частині проводиться службова перевірка.

    Згідно з інформацією видання Думская, на території військової частини в селі Радісне Одеської області застрелився 21-річний матрос 37-го окремого полку зв'язку Військово-морських сил України.

    Інцидент стався в збройовій кімнаті. Військовослужбовець вистрілив собі в голову з автомата і помер на місці.

    Матрос проходив строкову службу на посаді водія-електрика. Він був призваний з Умані.

    У частині повідомили, що недавно він повернувся з відпустки, був у хорошому настрої і не конфліктував з товаришами по службі, зазначає видання.

    Теги: трагедія ЗСУ вбивство Одещина військові самогубство ВМС
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    На Одещині загинув військовий