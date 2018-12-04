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    Трамп будує новий ліберальний світовий порядок, – Помпео

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    Державний секретар США Майк Помпео - Трамп будує новий ліберальний світовий порядок, – Помпео
    Державний секретар США Майк Помпео

    Головними об’єктами критики Держсекретаря США стали Іран і КНР

    Виступаючи в Брюсселі, американський Державний секретар Майк Помпео заявив про те, що адміністрація Дональда Трампа будує новий світовий порядок, який буде триматися на демократії і лідерстві США. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

    Метою цього порядку є попередження війн і досягнення більшого рівня процвітання. При цьому за адміністрації Дональда Трампа США, як відзначив Майк Помпео, не відмовляються від лідерства чи друзів в міжнародній системі. 

    Головним об’єктами критики в промові очільника американського зовнішньополітичного відомства стали КНР і Іран. Окремо Майк Помпео заперечив, що Вашингтон діє односторонньо і не в інтересах вільного світу. Тим самим американський дипломат намагався відбити критику із боку країн ЄС.

    Окремо Державний секретар США заявив про те, що Вашингтон намагається переконати МВФ і Світовий Банк зменшити фінансування таким країнам як КНР, які і так мають доступ до міжнародного ринку капіталів для запозичень.

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