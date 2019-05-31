Трамп хоче боротися митами із нелегальними мігрантами із Мексики



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1 липня ставка мита може бути збільшена до 10%, а до 1 жовтня вирости до 25%

10 червня США мають намір ввести 5% мита на товари із Мексики.

Вашингтон має намір збільшувати ставку мит на товари, поки Мехіко не зупинить потік нелегальних мігрантів до США, пише РБК.

1 липня ставка мита може бути збільшена до 10%, а до 1 жовтня вирости до 25%. Спочатку про такий намір президент США Дональд Трамп повідомив в своєму Twitter, а пізніше з’явилася і відповідна заява на сайті Білого дому.

Американська виконавча гілка влади виправдовує такий радикальний крок тим, що міграція із Мексики і країн Центральної Америки загострює всі соціальні проблеми в США.

Нагадаємо, Міноборони США виділило гроші на прохання Трампа на зведення стіни на кордоні з Мексикою. Міністерство заключило три контракти на загальну суму близько $986 млн.

Згодом суд у Каліфорнії тимчасово заборонив використання коштів з оборонного бюджету США для будівництва стіни на кордоні з Мексикою.