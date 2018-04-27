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    Трамп хоче призначити в Держдеп політика з українським корінням

    Пола Добрянські народилася в американській родині українського походження
    Американський політичний діяч та експерт з питань зовнішньої політики Пола Добрянські, яка має українське коріння, може посісти одну з вищих посад у Державному департаменті США. Про це повідомило в четвер американське інформагентство Bloomberg із посиланням одразу на три джерела. «Адміністрація Трампа планує номінувати Полу Добрянські,
    • 27 Квiтня, 00:36
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    Адміністрація Трампа планує номінувати Полу Добрянські на високу політичну посаду&nbsp;
    Адміністрація Трампа планує номінувати Полу Добрянські на високу політичну посаду 

    Пола Добрянські народилася в американській родині українського походження

    Американський політичний діяч та експерт з питань зовнішньої політики Пола Добрянські, яка має українське коріння, може посісти одну з вищих посад у Державному департаменті США.

    Про це повідомило в четвер американське інформагентство Bloomberg із посиланням одразу на три джерела.

    «Адміністрація Трампа планує номінувати Полу Добрянські, високопоставленого дипломата за часів президента Джорджа Буша, на високу політичну посаду в Державному департаменті»,- зазначається в повідомленні.

    Раніше Добрянські працювала на позиціях спеціального посланника США в Північній Ірландії, а також заступника державного секретаря США у глобальних справах. Планується, що вона замінить Томаса Шеннона, який зараз перебуває на другій за рангом позиції в американському зовнішньополітичному відомстві та вже заявив про намір піти на пенсію.

    Призначення Поли Добрянські підкреслює, наскільки швидко президент Дональд Трамп і Майк Помпео (кандидатуру якого вже ухвалив Сенат на посаді держсекретаря) просуваються в заповненні керівних структур апарату Державного департаменту.

    Зараз Добрянські працює старшим науковим співробітником Центру наук і міжнародних відносин Белфер у Гарварді.

    Пола Добрянські народилася в американській родині українського походження. Її батько, Лев Добрянські, багато років очолював Український конгресовий комітет Америки (УККА).

    США Дональд Трамп політика президент Майк Помпео
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