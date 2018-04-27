Трамп хоче призначити в Держдеп політика з українським корінням
- 27 Квiтня, 00:36
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Пола Добрянські народилася в американській родині українського походженняАмериканський політичний діяч та експерт з питань зовнішньої політики Пола Добрянські, яка має українське коріння, може посісти одну з вищих посад у Державному департаменті США.
Про це повідомило в четвер американське інформагентство Bloomberg із посиланням одразу на три джерела.
«Адміністрація Трампа планує номінувати Полу Добрянські, високопоставленого дипломата за часів президента Джорджа Буша, на високу політичну посаду в Державному департаменті»,- зазначається в повідомленні.
Раніше Добрянські працювала на позиціях спеціального посланника США в Північній Ірландії, а також заступника державного секретаря США у глобальних справах. Планується, що вона замінить Томаса Шеннона, який зараз перебуває на другій за рангом позиції в американському зовнішньополітичному відомстві та вже заявив про намір піти на пенсію.
Призначення Поли Добрянські підкреслює, наскільки швидко президент Дональд Трамп і Майк Помпео (кандидатуру якого вже ухвалив Сенат на посаді держсекретаря) просуваються в заповненні керівних структур апарату Державного департаменту.
Зараз Добрянські працює старшим науковим співробітником Центру наук і міжнародних відносин Белфер у Гарварді.
Пола Добрянські народилася в американській родині українського походження. Її батько, Лев Добрянські, багато років очолював Український конгресовий комітет Америки (УККА).