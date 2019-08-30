  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Трамп оголосив надзвичайний стан у США через ураган

    • Розсилка
    Шторм у другій половині дня перетворився досяг позначки 3 категорії - Трамп оголосив надзвичайний стан у США через ураган
    Шторм у другій половині дня перетворився досяг позначки 3 категорії

    У зоні небезпеки шторму знаходиться близько 10 млн осіб

    Президент США Дональд Трамп оголосив надзвичайний стан у штаті Флорида через наближення урагану «Доріан».

    Про це повідомляє Associated Press.

    Повідомляється, що ураган «Доріан» може стати руйнівною для США за останні 30 років. У зоні небезпеки знаходиться вся Флорида, включаючи Майамі та Форт-Лодердейл, на території яких проживає близько 10 млн. чоловік.

    «Шторм у другій половині дня перетворився досяг позначки 3 категорії. Очікується, що потенційно може досягти 4 категорії, де швидкість вітру може досягати 225 км/год», - йдеться в повідомленні.

    Дональд Трамп в п'ятницю оголосив надзвичайний стан у Флориді і уповноважив Федеральне агентство з управління надзвичайними ситуаціями координувати зусилля з ліквідації наслідків стихійних лих.

    Читайте також
    США стихійні лиха Дональд Трамп надзвичайний стан Флорида шторм ураган
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ