Трамп оголосив надзвичайний стан у США через ураган



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Шторм у другій половині дня перетворився досяг позначки 3 категорії

У зоні небезпеки шторму знаходиться близько 10 млн осіб

Президент США Дональд Трамп оголосив надзвичайний стан у штаті Флорида через наближення урагану «Доріан».

Про це повідомляє Associated Press.

Повідомляється, що ураган «Доріан» може стати руйнівною для США за останні 30 років. У зоні небезпеки знаходиться вся Флорида, включаючи Майамі та Форт-Лодердейл, на території яких проживає близько 10 млн. чоловік.

«Шторм у другій половині дня перетворився досяг позначки 3 категорії. Очікується, що потенційно може досягти 4 категорії, де швидкість вітру може досягати 225 км/год», - йдеться в повідомленні.

Дональд Трамп в п'ятницю оголосив надзвичайний стан у Флориді і уповноважив Федеральне агентство з управління надзвичайними ситуаціями координувати зусилля з ліквідації наслідків стихійних лих.