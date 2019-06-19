Трамп оголосив про початок передвиборної кампанії



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Трамп знову вирішив поборотися за президентське крісло

Президент США Дональд Трамп у вівторок ввечері офіційно оголосив про початок передвиборної кампанії 2020 року.

Трамп сказав про це, відкриваючи багатотисячний мітинг своїх прихильників в Орландо, штат Флорида.

Разом з президентом у мітингу взяли участь перша леді Меланія Трамп, віце-президент Майк Пенс і представники адміністрації.

Першим на мітингу виступив віце-президент Майк Пенс. Він піднявся на трибуну Amway Center зі своєю дружиною Карен Пенс.

«Повернулися робочі місця, повернулася впевненість у собі, і, завдяки керівництву президента Дональда Трампа, повернулася і Америка. Ми тільки починаємо», - зазначив Пенс.

Президент Трамп почав виступ у звичайній манері - він обрушився з критикою на ліберальні ЗМІ, заявивши, що журналісти, які пишуть «фейкові новини», напишуть про порожній стадіон, помітивши «порожні три або чотири місця».

Дональд Трамп зазначив, що вибори 2016 року було «визначальним моментом в американській історії».

Через 30 хвилин після початку своєї промови, Трамп оголосив про офіційне висунення в якості кандидата від Республіканської партії на виборах президента в 2020 році.

«Ми будемо продовжувати робити Америку великої знову, а потім ми, звичайно, будемо підтримувати велич Америки. Саме тому сьогодні ввечері я, стоячи перед вами, оголошую про офіційний початок моєї кампанії з переобрання на пост президента Сполучених Штатів. Обіцяю вам, що я ніколи, ніколи вас не підведу», - заявив Трамп, звертаючись до присутніх.

Під час виступу Трамп заявив, що президент Барак Обама «нічого не зробив», коли його поінформували про російське втручання у вибори в 2016 році. Потім він, звертаючись до аудиторії, звинуватив «радикальних опонентів-демократів» в бажанні «знищити вас» і «бажанні знищити нашу країну, якою ми її знаємо». Президент підкреслив: «Це неприйнятно. Цього не станеться».

Дональд Трамп також звинуватив демократів у небажанні змиритися з висновками розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера про російське втручання. Він заявив, що республіканці «перемогли в разі зі звітом Мюллера, а тепер вони (демократи) хочуть повторну спробу».

Джерело: Голос Америки