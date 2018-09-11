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    Трамп отримав листа від Кім Чен Ина: просить про зустріч

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    Дональд Трамп отримав листа від Кім Чен Ина - Трамп отримав листа від Кім Чен Ина: просить про зустріч
    Дональд Трамп отримав листа від Кім Чен Ина

    Білий дім займається плануванням можливої зустрічі Трампа і Кім Чен Ина

    Президент США Дональд Трамп отримав лист від північнокорейського лідера Кім Чен Ина. У своєму листі глава КНДР просить про другу зустріч.

    Про це повідомила прес-секретар Білого дому Сара Сандерс, передає Reuters.

    Вона зазначали, що у зв'язку з цим Білий дім займається плануванням можливої зустрічі.

    «Основна мета листа полягала в тому, щоб просити і з'ясувати чи можливо запланувати ще одну зустріч із президентом, для якої ми відкриті і вже у процесі її координації», — заявила Сандерс.

    Сандерс додала, що лист демонструє «постійне прагнення зосередитися на денуклеаризації півострова».

    За її словами, військовий парад у Пхеньяні в неділю був «ознакою сумлінності», оскільки в ньому не було ядерних ракет дальньої дії.

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