Трамп отримав листа від Кім Чен Ина: просить про зустріч



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Дональд Трамп отримав листа від Кім Чен Ина

Білий дім займається плануванням можливої зустрічі Трампа і Кім Чен Ина

Президент США Дональд Трамп отримав лист від північнокорейського лідера Кім Чен Ина. У своєму листі глава КНДР просить про другу зустріч.

Про це повідомила прес-секретар Білого дому Сара Сандерс, передає Reuters.

Вона зазначали, що у зв'язку з цим Білий дім займається плануванням можливої зустрічі.

«Основна мета листа полягала в тому, щоб просити і з'ясувати чи можливо запланувати ще одну зустріч із президентом, для якої ми відкриті і вже у процесі її координації», — заявила Сандерс.

Сандерс додала, що лист демонструє «постійне прагнення зосередитися на денуклеаризації півострова».

За її словами, військовий парад у Пхеньяні в неділю був «ознакою сумлінності», оскільки в ньому не було ядерних ракет дальньої дії.