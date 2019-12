Посольство США прокоментувало призначення Єльченка послом

18 грудня Володимира Єльченка призначили послом в США

Посольство США привітало призначення українського дипломата Володимира Єльченка на посаду посла України у Вашингтоні.

Про це сказано в повідомленні відомства в Twitter.

«Вітаємо Володимира Єльченка з тим, що президент Зеленський призначив його на посаду посла України в США», - сказано в повідомленні.

We congratulate Volodymyr Yelchenko on his appointment by President Zelenskyy to become Ukrainian Ambassador to the United States. #USUkrainePartnership