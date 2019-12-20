Посольство США прокоментувало призначення Єльченка послом
Володимир Єльченко
Постійне представництво України при ООН
18 грудня Володимира Єльченка призначили послом в СШАПосольство США привітало призначення українського дипломата Володимира Єльченка на посаду посла України у Вашингтоні.
Про це сказано в повідомленні відомства в Twitter.
«Вітаємо Володимира Єльченка з тим, що президент Зеленський призначив його на посаду посла України в США», - сказано в повідомленні.
We congratulate Volodymyr Yelchenko on his appointment by President Zelenskyy to become Ukrainian Ambassador to the United States. #USUkrainePartnership— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 20 грудня 2019 р.
Нагадаємо, 18 грудня постійного представника України в ООН Володимира Єльченка призначили послом в США.
Новим постпредом України в ООН став заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця.