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    Новини

    Посольство США прокоментувало призначення Єльченка послом

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    Володимир Єльченко - Посольство США прокоментувало призначення Єльченка послом
    Володимир Єльченко
    Постійне представництво України при ООН

    18 грудня Володимира Єльченка призначили послом в США

    Посольство США привітало призначення українського дипломата Володимира Єльченка на посаду посла України у Вашингтоні.

    Про це сказано в повідомленні відомства в Twitter.

    «Вітаємо Володимира Єльченка з тим, що президент Зеленський призначив його на посаду посла України в США», - сказано в повідомленні.

    Нагадаємо, 18 грудня постійного представника України в ООН Володимира Єльченка призначили послом в США.

    Новим постпредом України в ООН став заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця.

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