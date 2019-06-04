Трамп пообіцяв Британії «феноменальний договір» після виходу з ЄС



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Трамп торкнувся теми наступника Терези Мей

У свою чергу Тереза Мей повідомила, що відкрито обговорила з Трампом не тільки відносини між двома країнами, а й розбіжності

Президент США Дональд Трамп на спільній прес-конференції з британським прем'єром Терезою Мей пообіцяв Британії «феноменальну» торгову угоду після її виходу з ЄС.

«У міру того, як Британія готується до виходу з Євросоюзу, США хочуть укласти зі Сполученим Королівством феноменальну торговельну угоду», - заявив Трамп.

У відповідь на питання про Brexit Трамп заявив, що він повинен відбутися.

«Це велика, велика країна, яка захотіла мати свою ідентичність, свої власні кордони і самостійно управляти своїми справами», - сказав президент США про Велику Британію.

У свою чергу Тереза Мей повідомила, що відкрито обговорила з Трампом не тільки відносини між двома країнами, а й розбіжності, а саме - співробітництво британського уряду з китайською компанією Huawei, яке не подобається США, а також ставлення до кліматичних змін на планеті.

Трамп торкнувся теми наступника Терези Мей. Він згадав колишнього міністра закордонних справ Британії Бориса Джонсона і міністра закордонних справ Джеремі Ханта, заявивши, що знає їх обох і вважає, що вони обидва здатні «добре працювати».

Крім того, Трамп сказав, що лідер британських лейбористів Джеремі Корбін просив зустрічі з ним і отримав відмову. Це підтвердили в партії лейбористів, додавши, що Корбін, як і раніше готовий зустрітися з президентом США.

Торкаючись співпраці з Huawei, Трамп зазначив, що США не планують обмежувати доступ Британії до американської розвідувальної інформації в рамках угод про обмін через те, що британський уряд вирішив співпрацювати з китайською фірмою.

Трамп упевнений, що Британія і США зможуть дійти згоди з цього питання.

Ще одним питанням, яке викликало розбіжності, став допуск американських компаній до британської державної системи охорони здоров'я (NHS). Багато компаній в США хочуть стати підрядниками і отримувати держконтракти в Британії. Однак ряд британських політиків виступає проти.

Трамп заявив, що це питання теж може стати частиною торгової угоди, але Мей зауважила, що це ще належить обговорити, а міністр охорони здоров'я Метт Хенкок написав в «Твіттері», що поки він перебуває на своїй посаді, приватні компанії в британську державну систему охорони здоров'я допущені не будуть.

Нагадаємо, візит Трампа до Великої Британії триватиме три дні. Він став частиною європейського турне президента США, приуроченого до 75-річчя висадки союзних військ у Нормандії в 1944 році.

Джерело: ВВС Русская служба