  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Трамп приїхав до Британії з триденним візитом

    • Розсилка
    3 червня Дональд Трамп&nbsp;зустрінеться з королевою Великої Британії Єлизаветою ІІ - Трамп приїхав до Британії з триденним візитом
    3 червня Дональд Трамп зустрінеться з королевою Великої Британії Єлизаветою ІІ

    Державний візит президента США Дональда Трампа до Великої Британії триватиме до 5 червня

    Президент США Дональд Трамп прибув до Великої Британії з триденним державним візитом.

    Про це повідомляє CNN.

    «Літак Air Force One Дональда Трампа приземлився в аеропорту Стенстеда, що на півночі Лондона», - йдеться у повідомленні.

    Читайте також

    Сьогодні американський президент зустрінеться з королевою Великої Британії Єлизаветою ІІ, а завтра Трамп проведе зустріч із прем'єр-міністром Терезою Мей.

    Зазначається, що під час державного візиту він мав би зупинитися в Букінгемському палаці, однак через ремонтні роботи це неможливо, тож подружжя Трампів розміститься у резиденції посла США у Великій Британії.

    Як повідомлялося, державний візит президента США Дональда Трампа до Великої Британії триватиме до 5 червня.

    Читайте також
    США Дональд Трамп політика Велика Британія президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ