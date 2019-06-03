Трамп приїхав до Британії з триденним візитом



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3 червня Дональд Трамп зустрінеться з королевою Великої Британії Єлизаветою ІІ

Державний візит президента США Дональда Трампа до Великої Британії триватиме до 5 червня

Президент США Дональд Трамп прибув до Великої Британії з триденним державним візитом.

Про це повідомляє CNN.

«Літак Air Force One Дональда Трампа приземлився в аеропорту Стенстеда, що на півночі Лондона», - йдеться у повідомленні.

Сьогодні американський президент зустрінеться з королевою Великої Британії Єлизаветою ІІ, а завтра Трамп проведе зустріч із прем'єр-міністром Терезою Мей.

Зазначається, що під час державного візиту він мав би зупинитися в Букінгемському палаці, однак через ремонтні роботи це неможливо, тож подружжя Трампів розміститься у резиденції посла США у Великій Британії.