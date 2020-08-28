Трамп порівняв себе з Лінкольном на з'їзді республіканців



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Трамп порівняв себе з Лінкольном на з'їзді республіканців

Трамп вважає, що він зробив для афроамериканців «більше, ніж будь-який президент, починаючи з Авраама Лінкольна»

Президент США Дональд Трамп порівняв себе з 16-м президентом Сполучених Штатів Америки і визволителем рабів Авраамом Лінкольном.

Американський лідер провів таку паралель в програмній промові на з'їзді республіканців.

Глава Білого дому вважає, що він зробив для афроамериканців «більше, ніж будь-який президент, починаючи з Авраама Лінкольна».

«Коли я буду переобраний, буде ще краще», - зазначив Трамп.

Нагадаємо, Авраам Лінкольн був президентом в 1861-1865 роках. У ці роки в США була громадянська війна, під час якої було скасовано рабство.

Під час своєї промови Трамп також дав офіційну згоду знову балотуватися в президенти США від Республіканської партії.

Його суперником на майбутніх виборах буде кандидат від демократів Джо Байден.

До відома, Клінтон дала Байдену пораду для перемоги на виборах президента США.

Нагадаємо, Байден назвав Трампа першим «президентом-расистом» в історії країни.

Як повідомлялося, контррозвідка США назвала країни, які загрожують президентським виборам.

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