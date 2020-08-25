Клінтон дала Байдену пораду для перемоги на виборах президента США



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Гіларі Клінтон поділилася з Байденом секретом перемоги на виборах

Клінтон зазначила, що в день виборів результати голосування можуть показати невелику перевагу в бік Трампа

Колишній кандидат в президенти США Гілларі Клінтон дала ексвіце-президенту США Джо Байдену пораду для перемоги на майбутніх виборах глави держави.

Відповідну заяву вона зробила на телеканалі Showtime.

Вона зазначила, що в день виборів результати голосування можуть показати невелику перевагу в бік Трампа.

Політик додала, що Байдену варто відразу висловити незгоду в разі програшу на виборах.

На її думку, виборчий процес може затягнутися.

«Я думаю, що в кінцевому підсумку він виграє, якщо ми не будемо відступати ні на крок і якщо ми будемо так само уважні і непохитні, як і інша сторона», - підкреслила Клінтон.

До слова, чинний президент Дональд Трамп побачив «багато ненависті» на з'їзді демократів.

Як відомо, цього тижня на з’їзді колишній віцепрезидент США Джо Байден був офіційно обраний кандидатом в президенти від демократів.

Джо Байден закликав американців об'єднатися, щоб подолати «епоху темряви в Америці».

Від Республіканської партії на виборах в листопаді йому буде протистояти чинний президент США Дональд Трамп.

Також Демократична партія США офіційно затвердила Камалу Гарріс кандидаткою на посаду віцепрезидента США.



Вибори в США намічені на 3 листопада 2020 року.