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    У світі

    Вибори в США: Байден зберігає підтримку понад 50% опитаних виборців

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    <p>Кандидат у президенти США від Демократичної партії Джо Байден</p> - Вибори в США: Байден зберігає підтримку понад 50% опитаних виборців

    Кандидат у президенти США від Демократичної партії Джо Байден

    Розрив між Байденом і Трампом наразі становить 11%

    У США 51% виборців готові проголосувати за кандидата у президенти від Демократичної партії Джо Байдена і 40% – за чинного президента-республіканця Дональда Трампа.

    Про це свідчать результати опитування, проведеного на замовлення телеканалу NBC і газети The Wall Street Journal та опублікованого в суботу, 25 липня.

    Відзначається, що ще 13% опитаних поки що не вирішили, кому віддати свій голос, оскільки схвалюють політику чинного президента в питаннях економіки, проте не згодні з його рішеннями в інших сферах.

    У коментарі до опитування зазначено, що результат виборів президента, запланованих на 3 листопада цього року, значною мірою буде визначено тим, як проголосує ця порівняно невелика частка виборців.

    Раніше повідомлялося, що Байден на 15% випереджає Трампа в соцопитуванні.

    До слова, рейтинг кандидата в президенти США від демократів Джо Байдена в червні 2020 року становив 50%, а нинішнього американського лідера Дональда Трампа підтримувало лише 36% виборців

    До слова, Трамп у своїй виборчій рекламі проілюстрував хаос фотографією з Майдана.

    Нагадаємо, цього тижня Байден назвав Дональда Трампа першим «президентом-расистом» в історії країни. 

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