Трамп пригрозив і порадив Ірану не починати ядерної програми

Трамп пригрозив санкціями іншим країнам, які «допомагатимуть Іранові у його намаганні розробити ядерну зброю»

Президент США Дональд Трамп 9 травня застеріг Іран від відновлення його ядерної програми, через день після того, як він оголосив про те, що США виходять з ядерної угоди з Тегераном. «Я порадив би Ірану не починати ядерної програми. Я радив би їм це наполегливо. Якщо вони це зроблять, будуть дуже серйозні наслідки», – сказав



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Президент США Дональд Трамп

Трамп пригрозив санкціями іншим країнам, які «допомагатимуть Іранові у його намаганні розробити ядерну зброю»

Президент США Дональд Трамп 9 травня застеріг Іран від відновлення його ядерної програми, через день після того, як він оголосив про те, що США виходять з ядерної угоди з Тегераном.

«Я порадив би Ірану не починати ядерної програми. Я радив би їм це наполегливо. Якщо вони це зроблять, будуть дуже серйозні наслідки», – сказав Трамп.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп 8 травня оголосив про вихід США з ядерної угоди, укладеної між Іраном і шістьма світовими державами. Він додав, що підпише «президентський меморандум, щоб почати відновлювати ядерні санкції США проти іранського режиму».

Крім того, Трамп пригрозив санкціями іншим країнам, які «допомагатимуть Іранові у його намаганні розробити ядерну зброю».