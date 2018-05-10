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    Трамп пригрозив і порадив Ірану не починати ядерної програми

    Трамп пригрозив санкціями іншим країнам, які «допомагатимуть Іранові у його намаганні розробити ядерну зброю»
    Президент США Дональд Трамп 9 травня застеріг Іран від відновлення його ядерної програми, через день після того, як він оголосив про те, що США виходять з ядерної угоди з Тегераном. «Я порадив би Ірану не починати ядерної програми. Я радив би їм це наполегливо. Якщо вони це зроблять, будуть дуже серйозні наслідки», – сказав
    • Сьогодні, 01:21
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    <span>Президент США Дональд Трамп</span>
    Президент США Дональд Трамп

    Трамп пригрозив санкціями іншим країнам, які «допомагатимуть Іранові у його намаганні розробити ядерну зброю»

    Президент США Дональд Трамп 9 травня застеріг Іран від відновлення його ядерної програми, через день після того, як він оголосив про те, що США виходять з ядерної угоди з Тегераном.

    «Я порадив би Ірану не починати ядерної програми. Я радив би їм це наполегливо. Якщо вони це зроблять, будуть дуже серйозні наслідки», – сказав Трамп.

    Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп 8 травня оголосив про вихід США з ядерної угоди, укладеної між Іраном і шістьма світовими державами. Він додав, що підпише «президентський меморандум, щоб почати відновлювати ядерні санкції США проти іранського режиму».

    Крім того, Трамп пригрозив санкціями іншим країнам, які «допомагатимуть Іранові у його намаганні розробити ядерну зброю».

    США Дональд Трамп президент
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