Трамп «продав» Норвегії винищувачі з комп’ютерної гри
- Сьогодні, 04:30
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Літаки з назвою F-52, про які заявив Трамп, існують в серії ігор Call of Duty
Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з норвезьким прем’єр-міністром Ерною Солберг заявив, що США поставили Норвегії винищувачі «F-52».
Про це повідомляє The Washington Post.
Зустріч Трампа з главою уряду Норвегії пройшла в Білому домі і була присвячена двосторонньому співробітництву, в тому числі і в сфері оборони. Виступаючи на брифінгу після переговорів Трамп зазначив зміцнення відносин Вашингтона та Осло, навівши в приклад поставки військової продукції в Норвегію.
«У листопаді ми почали поставки перших винищувачів F-52 і F-35. Всього їх 52 і частину з них ми вже поставили достроково», - розповів американський президент.
Варто зазначити, що у США не виробляються літаки з назвою F-52. Однак, зазначає газета, такі літаки існують в серії ігор Call of Duty.
Видання додає, що в Білому домі не відповіли на запит журналістів чи є президент шанувальником цієї комп’ютерної гри.
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