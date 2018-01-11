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    Трамп «продав» Норвегії винищувачі з комп’ютерної гри

    Літаки з назвою F-52, про які заявив Трамп, існують в серії ігор Call of Duty
    Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з норвезьким прем’єр-міністром Ерною Солберг заявив, що США поставили Норвегії винищувачі «F-52». Про це повідомляє The Washington Post. Зустріч Трампа з главою уряду Норвегії пройшла в Білому домі і була присвячена двосторонньому співробітництву,
    • Сьогодні, 04:30
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    Винищувач F-52 з комп'ютерної гри Call of Duty

    Літаки з назвою F-52, про які заявив Трамп, існують в серії ігор Call of Duty

    Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з норвезьким прем’єр-міністром Ерною Солберг заявив, що США поставили Норвегії винищувачі «F-52».

    Про це повідомляє The Washington Post.

    Зустріч Трампа з главою уряду Норвегії пройшла в Білому домі і була присвячена двосторонньому співробітництву, в тому числі і в сфері оборони. Виступаючи на брифінгу після переговорів Трамп зазначив зміцнення відносин Вашингтона та Осло, навівши в приклад поставки військової продукції в Норвегію.

    «У листопаді ми почали поставки перших винищувачів F-52 і F-35. Всього їх 52 і частину з них ми вже поставили достроково», - розповів американський президент.

    Варто зазначити, що у США не виробляються літаки з назвою F-52. Однак, зазначає газета, такі літаки існують в серії ігор Call of Duty.

    Видання додає, що в Білому домі не відповіли на запит журналістів чи є президент шанувальником цієї комп’ютерної гри.

    Нагадаємо, США схвалили продаж Японії найсучасніших перехоплювачів SM-3 Block IIA.

    США Дональд Трамп Норвегія військова техніка
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