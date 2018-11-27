Трамп прокоментував напад РФ на українські кораблі



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Дональд Трамп відреагував на ситуацію в Керченській протоці

Трампу не подобається те, що відбувається між Росією та Україною

Президент США Дональд Трамп прокоментував ситуацію в Керченській протоці, під час якої були поранені українські моряки.

Про це повідомляє Reuters.

Так, Трамп зробив свою заяву журналістам, виходячи з Білого дому.

«Нам не подобається, що відбувається», - заявив він. Трамп зазначив, що сподівається на поліпшення ситуації.

Він повідомив, що працює з європейськими лідерами над вирішенням проблеми.

«Вони не в захваті. Ми всі працюємо над цим разом», - сказав Трамп.

Раніше президент України Петро Порошенко обговорив ситуацію в Азовському морі з Державним секретарем США Майклом Помпео.

Нагадаємо, 26 листопада народні депутати підтримали указ президента Петра Порошенка №9338 щодо запровадження воєнного стану в Україні.

Воєнний стан введений в 10 областях України. Це Вінницька, Луганська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, а також Чернігівська, Херсонська області та внутрішні води Азово-Керченської акваторії.

Раніше президент України Петро Порошенко запропонував ввести в Україні воєнний стан на 30 днів, пояснивши, що не хоче, щоб «воєнний стан жодним днем не наклався на початок передвиборчої кампанії».