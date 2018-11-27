Рада просить міжнародних партнерів про надання додаткової військової допомоги



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Парламент звернувся до міжнародних організацій з приводу атаки Росії на Воєнно-морські сили України в Азовському морі

Верховна рада України підтримала за основу та в цілому проект постанови №9341 щодо звернення парламенту до міжнародних організацій з приводу атаки Росії на Воєнно-морські сили України в Азовському морі.

У проекті нардепи просять про введення нових санкцій проти Росії.

Зокрема, ВР звернулася до Організації Об'єднаних Націй, Європейського парламенту, Парламентської асамблеї Ради Європи, Парламентської асамблеї НАТО, Парламентської асамблеї ОБСЄ, Парламентської асамблеї ГУАМ, національних парламентів держав світу.

«Ми вимагаємо від РФ надання невідкладної медичної допомоги пораненим українським морякам, забезпечення їх негайного безпечного повернення в Україну, а також повернення незаконно захопленого військового майна. Ми закликаємо також міжнародне співтовариство вжити дієвих заходів для припинення російської агресії як на суходолі, так і на морі в тому числі, застосування нових та посилення існуючих санкцій до повного відновлення суверенітету та територіальної цілісності України», - підкреслила голова комітету у закордонних справах Ганна Гопко, презентуючи постанову.

Крім того, парламент просить міжнародних партнерів про надання додаткової військової та іншої допомоги для упередження ескалації у регіоні.

«Ми запрошуємо міжнародні організації направити спостерігачів в регіон Чорного моря та Азовського морів та Керченської протоки і пропонуємо морським державам направити в регіон військові кораблі, щоб упередити подальшу ескалацію напруги з боку Росії. Ми закликаємо міжнародних партнерів збільшити надання Україні військової та іншої допомоги для захисту територіальної цілісності і суверенітету України», - підкреслила голова комітету.

Проект постанови №9341 підтримали 272 нардепа.

Нагадаємо, 26 листопада народні депутати підтримали указ президента Петра Порошенка №9338 щодо запровадження воєнного стану в Україні.

Воєнний стан введений в 10 областях України. Це Вінницька, Луганська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, а також Чернігівська, Херсонська області та внутрішні води Азово-Керченської акваторії.

Раніше президент України Петро Порошенко запропонував ввести в Україні воєнний стан на 30 днів, пояснивши, що не хоче, щоб «воєнний стан жодним днем не наклався на початок передвиборчої кампанії».

Джерело: РБК-Україна