  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Порошенко доповів Помпео про запровадження воєнного стану в Україні

    • Розсилка
    <span>Петро Порошенко поінформував Майкла Помпео про запровадження режиму воєнного стану.</span> - Порошенко доповів Помпео про запровадження воєнного стану в Україні
    Петро Порошенко поінформував Майкла Помпео про запровадження режиму воєнного стану.

    Президент провів телефонну розмову з Держсекретарем США

    Президент України Петро Порошенко обговорив ситуацію в Азовському морі з Державним секретарем США Майклом Помпео.

    Про це повідомляється на сайті глави держави.

    Так, президент поінформував американську сторону про вчинений Росією акт збройної агресії проти України в акваторії Керченської протоки, а також відповідні кроки української сторони, зокрема запровадження режиму воєнного стану.

    Він зазначив, що такі протиправні дії Росії є абсолютно неприйнятними та мають отримати найжорсткішу реакцію міжнародної спільноти, в тому числі посилення санкцій проти РФ.

    Повідомляється, що співрозмовники скоординували кроки для подальшої протидії російській агресії проти України, в тому числі в районі Керченської протоки.

    На своїй сторінці у Facebook Порошенко повідомив, що телефоном поінформував Держсекретаря США Майкла Помпео про запровадження режиму воєнного стану.

    «Ми скоординували кроки для подальшої протидії російській агресії проти України, в тому числі в районі Керченської протоки. Протиправні дії Росії є абсолютно неприйнятними та мають отримати найжорсткішу реакцію міжнародної спільноти, в тому числі посилення санкцій проти РФ», - зазначив президент України.

    Нагадаємо, 26 листопада народні депутати підтримали указ президента Петра Порошенка №9338 щодо запровадження воєнного стану в Україні.

    Воєнний стан введений в 10 областях України. Це Вінницька, Луганська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, а також Чернігівська, Херсонська області та внутрішні води Азово-Керченської акваторії.

    Раніше президент України Петро Порошенко запропонував ввести в Україні воєнний стан на 30 днів, пояснивши, що не хоче, щоб «воєнний стан жодним днем не наклався на початок передвиборчої кампанії».

    Читайте також:
     Як працюватиме мобільний зв'язок під час воєнного стану
    Воєнний стан в соцмережах: від істерики до мобілізації
    В Україні можуть оголосити воєнний стан: чого чекати і до чого готуватись


    Читайте також
    Петро Порошенко США депутати воєнний стан Facebook президент Майк Помпео
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ