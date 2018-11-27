Порошенко доповів Помпео про запровадження воєнного стану в Україні



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Петро Порошенко поінформував Майкла Помпео про запровадження режиму воєнного стану.

Президент провів телефонну розмову з Держсекретарем США

Президент України Петро Порошенко обговорив ситуацію в Азовському морі з Державним секретарем США Майклом Помпео.

Про це повідомляється на сайті глави держави.

Так, президент поінформував американську сторону про вчинений Росією акт збройної агресії проти України в акваторії Керченської протоки, а також відповідні кроки української сторони, зокрема запровадження режиму воєнного стану.

Він зазначив, що такі протиправні дії Росії є абсолютно неприйнятними та мають отримати найжорсткішу реакцію міжнародної спільноти, в тому числі посилення санкцій проти РФ.

Повідомляється, що співрозмовники скоординували кроки для подальшої протидії російській агресії проти України, в тому числі в районі Керченської протоки.

На своїй сторінці у Facebook Порошенко повідомив, що телефоном поінформував Держсекретаря США Майкла Помпео про запровадження режиму воєнного стану.

«Ми скоординували кроки для подальшої протидії російській агресії проти України, в тому числі в районі Керченської протоки. Протиправні дії Росії є абсолютно неприйнятними та мають отримати найжорсткішу реакцію міжнародної спільноти, в тому числі посилення санкцій проти РФ», - зазначив президент України.

Нагадаємо, 26 листопада народні депутати підтримали указ президента Петра Порошенка №9338 щодо запровадження воєнного стану в Україні.

Воєнний стан введений в 10 областях України. Це Вінницька, Луганська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, а також Чернігівська, Херсонська області та внутрішні води Азово-Керченської акваторії.

Раніше президент України Петро Порошенко запропонував ввести в Україні воєнний стан на 30 днів, пояснивши, що не хоче, щоб «воєнний стан жодним днем не наклався на початок передвиборчої кампанії».

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